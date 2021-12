“Lo mejor de esta época es contar con buenos amigos”

Viéndole el lado positivo a la vida y buscando siempre mantenerse activo, es como vive José Antonio Muñiz de 42 años de edad en la colonia Valle del Álamo, quien a pesar de contar con una malformación de nacimiento, no deja de sonreír.

Habitando un domicilio prestado por un amigo, a quien considera como un padre para él, expresó que toda su vida mostró interés por los aparatos electrónicos, así como por las ventas, que es a lo que más le dedica su tiempo.

Indicó que al verse limitado de manera motriz, ha buscado siempre como poder salir adelante, pues reconoció que en esta vida todo se gana trabajando.

Te puede interesar: “Bikers” llevan ayuda a Refugio de Amor para Enfermos Mentales

“Uno tiene que buscar la manera de progresar y pues aunque no puedo hacer muchas cosas, encontré que puedo reparar computadoras, instalarles algún software”.

“Sumado a que pues en las ventas encontré que puedo hacerlo, muchas cosas se van solas, otras es cosa de esperar, pues a final de cuentas la idea es seguir adelante y buscarle”, comentó.

Amigos

José quien también se encontraba en compañía de “Rocky”, su pequeño perro guardián, indicó que además de estar dedicándole su vida a generar ingresos, de igual forma gusta de pasar tiempo con sus amigos, los cuales los ha visto como una bendición.

Indicó que aunque tiene familia, quienes realmente han estado con él son sus amistades como su vecina, quien lo apoya cuando necesita ir al médico o hacer un mandado.

“Ellos son buenas personas, muchas veces no ocupo ni decirles, pero tampoco no todo el tiempo les puedo estar pidiendo también, por lo que de alguna manera siempre estoy de que manera puedo retribuirles lo que ellos me dan a mi”.

“Sé que no es mucho lo que recibo de ventas, a veces no cae nada, pero lo que llego a tener, me gusta poder ofrecerlo”, indicó.

Fiestas navideñas

En cuanto a las próximas fiestas decembrinas, de manera alegre expresó que a veces él va a sus casas, pero como no puede transportarse lejos, ellos son quienes van a la suya.

“Aquí se arma el refuego, se pone divertido y pues todo esto de que puedas tener a tus amigos cerca es como, no sé, saber que no estás tan solo como a veces uno cree”.

“Siempre es bueno contar con alguien, con gente que te haga sentir bien, porque pues de esa forma todos podemos seguir creciendo juntos, porque no nos dejamos caer”, mencionó.

Foto: Daniel Reséndiz

Buenos deseos

José el cual también señaló, que espera que en estas fiestas pueda obtener una nueva silla de ruedas, comentó que en esta navidad, desea que todos puedan contar con un amigo cerca.

“Suele ser una época muy nostálgica para todos, pero si estamos cerca de gente que nos quiere, las penas suelen ser menos, pues los amigos hacen que todo pueda estar mejor”.

“Así que en esta navidad, yo no suelo pedir nada, pero me gustaría contar con una silla de ruedas con la cual puedan acompañarme a hacer mis actividades fuera de casa, pues la silla que tengo es muy pesada”.

“Por lo que si existe la posibilidad se los agradeceré mucho, esperando que en estas próximas fiestas puedan estar muy cerca de sus amigos y familiares”, expresó.

NÚMERO DE APOYO