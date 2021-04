Llaman al voto en cierre de debate entre candidatos a la gubernatura de Baja California

Los candidatos a la gubernatura por Baja California dedicaron sus mensajes de cierre a alusiones a otros candidatos, propuestas personales y a llamar al voto este próximo 6 de junio.

El primer debate virtual organizado por el IEEBC fue moderado por los periodistas Rosa María Méndez Fierros y Jorge Moisés Ortiz Heras.

Francisco Alcibiades Garcia Lizardi, candidato por Movimiento Ciudadano, pidió el voto tras asegurar que el actual gobierno estatal no ha cumplido. “Evitemos que las ocurrencias sigan siendo la forma de gobierno.

“Que la política le sirva a todos por igual, soy amigo que planteó soluciones para Baja California (...) no los voy a defraudar”, expresó el ex diputado y ex senador.

Por su parte, María Guadalupe Jones Garay, de la coalición “Va por BC”, delineó qué hay tres opciones el próximo 6 de junio: la de tres candidatos de buenas intenciones pero sin respaldo, como una de ellas.

Las otras dos son las de una “candidata de estado” que ha abandonado los puestos de elección popular para los que ha sido elegida y la de una candidata ciudadana.

El candidato Jorge Hank Rhon, del Partido Encuentro Solidario, también calificó las próximas elecciones como “de estado”, y la única forma de salir de la situación del estado es votar el próximo 6 de junio.

“Búsquense uno al que le haya dado mi palabra y no se lo haya cumplido, lo que les digo se los voy a cumplir y en Baja California se le va a respetar a la mujer, el que se meta con una mujer se mete conmigo”, expresó.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata por Morena, refirió sus grados académicos y señaló que trabajará de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador para mejorar Baja California.

También señaló que buscarán evitar que vuelva la “mafia del poder”. “ Mi compromiso es solucionar problemas y construir un mejor estado, juntos vamos a consolidar la esperanza”, expresó.

Por su parte, el candidato Carlos Atilano Peña, del Partido de Baja California, señaló que al estado le urge un buen gobierno y apuntó a las “alianzas impensables” y a la falla de Morena como la “esperanza de México”.

“Dejemos de votar por los mismos de siempre (...) hoy, de la mano con el PBC podemos lograr un gobierno diferente que trabaje por los ciudadanos y no por el sistema político”, comentó.

Jorge Ojeda García, candidato de Fuerza por México, explicó que el estado puede ser administrado como una empresa socialmente responsable, basados en una educación de calidad y reactivación económica por innovación.

“Lo podemos lograr a través del empoderamiento del tejido social, la inclusión social, apoyando el deporte, el medio ambiente y la cultura” expresó.

Por último, Victoria Bentley Duarte, candidata por Redes Sociales Progresistas aseguró que el actual gobierno le falló a la ciudadanía. “Vamos a trabajar unidos, seremos promotor del empleo, de salud y seremos de puertas abiertas”.

“Tengo las manos limpias y estoy lista para trabajar, dar estabilidad laboral y respetar el estado de derecho”, aseguró.