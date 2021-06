Llama Carlos Atilano al voto útil a favor de él

Tijuana, Baja Cfa., Junio 2 de 2021.- Hoy en su cierre de campaña, Carlos Atilano el candidato a la gubernatura por el PBC, hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho y obligación este 6 de junio y salir a votar por una opción diferente y 100% ciudadana como la que él representa.

“En nuestro proyecto están las mejores propuestas y programas de gobierno, además nosotros si representamos un cambio y la oportunidad de no continuar con lo mismo que hoy tenemos como gobernantes”

Durante su discurso, Carlos Atilano hizo hincapié y pidió a la sociedad no olvidar que él es un candidato emergido de la sociedad civil y no de las cúpulas de los partidos, por lo que su manera de gobernar será acorde a lo que los ciudadanos demanden y no a los intereses de unos cuantos.

“Nosotros somos los únicos que garantizamos además la conformación de un gobierno diferente, que estará integrado por gente idónea y no por favores políticos, con perfiles que reúnan las características ideales para estar al frente de responsabilidades que una oficina de gobierno requiere”

Por último enfatizó que es momento de darle la oportunidad a un gobierno encabezado por un ciudadano para los ciudadanos que lleve a Baja California a ser uno de los mejores Estados en materia de seguridad, empleo y oportunidad para las familias.