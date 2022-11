Leti solo busca que su hija y nieto no pasen frío

Leti Jáuregui es una mujer que junto a su familia se está enfrentando al frío que hace en estas épocas.

Su mayor necesidad son cobijas, ropa y zapatos que cubran del frío a su hija y su nieto, eso sería todo lo que ella pediría.

En años anteriores se podía dar el lujo de hacer una cena navideña y quedarse en casa en compañía de su familia.

“La verdad no tengo ni idea, no sabemos, además no tenemos presupuesto ni para decir que haremos una comidita, la verdad no sabemos”, expresó.

Ella vive en una casa de madera la cual no los cubre del frío que hace en estas fechas. Junto a ella se encuentran dos niños pequeños, dos adultos y dos personas de la tercera edad.

Leti solo piensa en el presente, sabe que para ellos no queda más que vivir al día, pues el dinero no alcanza para festejar las fechas navideñas, aunque no le gustaría romperle la ilusión a los niños del hogar.

Con una sonrisa en sus ojos y cara cansada mira a su pequeño nieto Adrien, quien en el patio de la casa juega con todo lo que se encuentra, pues él es feliz con lo que tiene.

El pequeño Adrien cuenta que hace poco le robaron su bicicleta y el solo quiere algo con que poder jugar, no importa que sea, él solo busca juguetes para esta navidad, aunque Leti sabe que probablemente no habrá.

“No tenemos dinero, la verdad no estamos seguros, pero si quisiéramos hacer algo chiquito para los niños”, expresó Leti.

La vecina de la colonia Cerro Prieto dice que le pediría a los ciudadanos su apoyo con un poco de ropa, comida y juguetes, pues ella lo único que quiere es que los niños no pierdan la ilusión de tener algo para estrenar en esta navidad.

Si usted gusta apoyar a Leti Jáuregui puede acudir a la siguiente dirección: colonia 2 Cerro Prieto #26, en subestación Sánchez Taboada.

El Cobertón Navideño es una campaña que Grupo Healy realiza cada mesde diciembre para brindarapoyo a familias que enfrentan una situación financiera difícil, especialmente a través de entregasde cobertores y frazadaspara protegerse de las bajas temperaturas.