Le nace ayudar a quienes menos tienen

Mexicali, Baja California.-Yo, en las noches que estoy calientita en mi cama, me acuerdo de las personas que no tienen cobijas y me da una tristeza muy grande”, expresó Guadalupe.

Guadalupe Araiza es una adulta mayor que vive en la colonia Nacozari y que, a través del Cobertón Navideño organizado por el grupo Healy y LA CRÓNICA, ha encontrado la manera de apoyar a quienes más lo necesitan.

La señora Guadalupe nos cuenta que, en esta temporada de frío, siempre busca la manera de apoyar con cobijas, ya que le es complicado dormir por las noches sabiendo que otras personas están pasando frío.

Para ella, la verdadera felicidad se obtiene al poner un granito de arena y dar un poco de lo que tiene, pues sabe que en esta temporada navideña hay personas que no corren con la misma suerte que muchas otras que sí tienen cómo cubrirse del frío.

Estoy muy feliz de cooperar con las cobijas porque es una tristeza ahora con este frío, las personas que lo están padeciendo y no tienen con qué cubrirse”, expresó.

Con verdadera tristeza, la señora Guadalupe dijo que es importante recordar a las personas que tienen menos y que día con día buscan la manera de salir adelante y de brindar ropa caliente a su familia.

Invitó a la ciudadanía a que apoye con cobijas, ropa, juguetes o cualquier cosa que ya no necesiten o tengan guardada sin usar, ya que lo que le sobra a algunos les hace falta a muchos otros.

Hago una invitación a todos para que cooperen con cobijas, ropa, juguetes, con lo que puedan. Siempre tenemos algo que dar, gracias a Dios que tenemos, ¿verdad?”, expresó Guadalupe Araiza.

Si deseas apoyar a quienes más lo necesitan para que tengan una Navidad diferente, puedes llevar tus donativos a las instalaciones de LA CRÓNICA, ubicadas en la Avenida de la Patria #952, colonia Centro Cívico, o llamar al número (686) 557 4801.