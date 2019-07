“La idea es salir adelante y aprovechar lo que Dios a uno le da”

MEXICALI, Baja California.- Con la idea de salir adelante, Alfredo Bueno de 50 años de edad, trabaja en la construcción todos los días, pues dice que desea alejarse de los vicios y enfocarse en las cosas buenas.

Bueno comentó, mientras comía un poco de fruta en el albergue peregrino, que esa idea nació cuando después de haber estado en un centro de rehabilitación se dio cuenta que estaba desperdiciando su vida.

“La verdad es que yo duré mucho tiempo en las drogas, en lugar de estudiar o prepararme, así que cuando logré rehabilitarme, me di cuenta que aún puedo hacer cosas”, expresó.

VIDA EN ESTADOS UNIDOS

Originario de Mexicali, Alfredo comentó que todo empezó cuando él vivía en los Estados Unidos, donde la vida no suele ser fácil como la pintan, pues también tiene su mundo difícil. “Yo siento que no logré nada de mi vida, estando allá las malas compañías, los problemas lo hacen a uno caer en eso de las drogas y el tabaco, y pues dejarlo es difícil más no imposible”.

“Terminé deportado no hace mucho después de haber vivido alrededor de 40 años en Estados Unidos, y pues al llegar aquí sin conocer a nadie, tienes que empezar de cero”, expresó.

COMPAÑÍA

Alfredo Bueno, ante a esto y ya pisando tierras mexicalenses, indicó que al principio se sentía solo, pues a él siempre le ha gustado estar rodeado de gente. “Eso de estar solo no es lo mío, necesito estar con personas, platicar con ellas y pues aquí en el albergue me he sentido bien, pues haces amistades”.

“De igual forma, pues uno puede platicar y darse cuenta otras personas han pasado por lo mismo y pues te entiendes con ellos, pues al día de hoy, no fumo, no bebo ni me drogo”, explicó.

GANAS DE SALIR ADELANTE

Alfredo, actualmente y después de contar parte de su vida, señaló que desea conseguir otro empleo, uno donde los rayos del sol no lo lastimen. “Me gustaría ser mesero, lavador de trastes o algo ligero, porque a mi edad andar en la construcción aunque me gusta ya es muy pesado”.

“La idea es que con ese trabajo, pueda rentar un cuartito e irme haciendo de mis cosas para no sentirme como un fracasado y lograr salir adelante con lo que Dios a uno le da”, mencionó.