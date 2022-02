La categoría Sub 16 de basquetbol femenil, rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2022

Mexicali en la categoría Sub 16 y Tijuana en la Sub 18 se alzaron con los títulos en el Campeonato de Basquetbol Femenil rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2022.

El Auditorio del Estado fue testigo de cómo en la categoría Sub 16, Mexicali y Tijuana disputaron el juego definitivo para obtener el Campeonato Estatal, donde las mexicalenses ganaron en tiempo extra al imponerse 58-56 a las tijuanenses.

Las mejores anotadoras por las ganadoras fueron Paola Longoria quien aportó en total 12 puntos, Carmen Guillen terminó con 11 puntos de los cuales encestó dos triples en el tiempo reglamentario y Marian Vega concluyó el partido con 8 unidades.

Mientras que en la categoría Sub 18, Tijuana derrotó cómodamente 76-45 a Mexicali para celebrar el tercer título en el Campeonato Estatal, luego de que hace una semana, los tijuanenses ganaron en las categorías Sub 16 y Sub 18 en la rama varonil.

Las máximas anotadoras por las vencedoras fueron Kimberly Guevara quien encestó 19 puntos, incluyendo cinco triples, Alexa Achutegui aportó 12 unidades y finalmente Carla Bajaras terminó el juego con 11 puntos.

PARTIDO SUB 16

EQUIPO 1Q 2Q 3Q 4Q 1OT FINAL

TIJUANA 11 11 17 13 4 56

MEXICALI 9 17 10 16 6 58

PARTIDO SUB 18

EQUIPO 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL

TIJUANA 17 21 16 22 76

MEXICALI 9 11 13 12 45