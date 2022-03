La Revolución vence 4-3 a Santa Rosa

MEXICALI, Baja California. En un partido de muchos goles, la Revolución derrotó 4-3 a Santa Rosa, juego correspondiente a la Jornada 16 del torneo de Primera Fuerza de la Liga Urbana de Fútbol.

El campo Necaxa fue testigo de cómo Armando Cazares abrió rápidamente el marcador a favor de la Revolución al aprovechar un rebote dentro del área chica y empujar el esférico para poner el 1-0 al 7`, para que antes de irnos al descanso volviera a aparecer Cazares quien anotó un golazo de tiro libre con la pierna derecha para aumentar el marcador 2-0 al 41`.

Para el inicio de la parte complementaria, Christian Madrigal controló el balón dentro del área y sacó un fuerte zurdazo para el 3-0 al 48`, la reacción de Santa Rosa llegó por obra de Manuel Díaz quien aprovechó un rebote en el travesaño para empujar el balón y dejar el 3-1 al 65`, más adelante Ricardo Elizalde amplió la ventaja al rematar con la derecha y dejar el 4-1 al 85.

Pocos minutos después de nueva cuenta Díaz apareció con un buen disparo desde fuera del área para acercarse en el marcador 4-2 al 87`. Ya en tiempo agregado, Antonio Pérez aprovechó un error en la zaga defensiva de la “Revo” para entrar al área y rematar con la derecha y poner las cifras definitivas de 4-3 al minuto 96`.

PRÓXIMA JORNADA 17

Barcelona San Ignacio VS Álamo Islas

Santa Rosa VS Cóndor

Alianza VS Colonia San Luis

Pueblo Nuevo VS Manchester Vera

Esperanza Agrícola VS Gómez Farías

Bachilleres Baja VS División del Norte

Santa Isabel VS San Valentín Baja

Ferrocarril VS Revolución Jalisco

DESCANSA: Abogados.