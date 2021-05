“La Pulga” quiere más éxitos

A penas defendió exitosamente su título mundial minimosca por tercera ocasión y el boxeador sanfelipense, Elwin ‘La Pulga’ Soto (19-1, 13 Ko’s), ya piensa en volver al ring contra lo mejor de su división.

El 8 de mayo, ‘La Pulga’ venció por nocaut técnico al japonés, Katsunari Takayama (32-9, 12 Ko’s), en Arlington, Texas, no obstante, ahora planea unificar cinturones o bien, enfrentar al pugilista mejor clasificado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Ahorita me tomé un pequeño descanso, pero quiero regresar pronto al cuadrilátero. Espero que se haga una pelea para unificar títulos, pero si no se puede, me gustaría defender por cuarta ocasión de cinturón contra el retador mandatorio del organismo”, expresó Soto.

Entre los posibles rivales del cachanilla está el japonés y actual campeón mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Kenshiro Teraji (18-0, 10 Ko’s), así como el monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el nicaragüense, Félix Alvarado (36-2, 31 Ko’s).

También, podría verse las caras ante el venezolano y campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Hiroto Kyoguchi (15-0, 10 Ko’s), o al argentino, Agustín Gauto (16-0, 11 Ko’s), quien se ubica en el primer lugar de la OMB en estos momentos.

“Me he puesto a analizar mi última pelea y fue una gran batalla, una guerra como decimos nosotros. Reflexioné y vamos a mejorar cada vez más”, añadió Elwin en San Felipe. Y es que a pesar de que el réferi detuvo su combate pasado en el noveno round, el pupilo de Agustín Pacheco batalló con la condición física del nipón.

“Estaba tirando con toda mi potencia y parecía que no le hacía nada, pero gracias a mi esquina me tranquilicé y tomé mejores decisiones. Ellos me dijeron que estuviera tirando más golpes, que lo boxeara y se dio el gane”, expresó.

Es profesional desde el 2016 y tiene más de 100 rounds peleados, sin embargo, en su cabeza solo está continuar en las mejores carteleras, pues ya sabe lo que es mostrarse ante más de 70 mil personas en vivo y ser respaldo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. “Aprendí mucho el sábado en Texas.

El lugar estuvo espectacular y me sentí muy orgulloso de representar a México, Baja California, San Felipe y Mexicali. Me recibieron muy bien cuando llegué a Dallas y la coordinación fue muy buena. Quiero seguir por ese camino”, sentenció.