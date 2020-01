La Josa y Nodal a "La Voz Azteca"

María José y Christian Nodal serán los nuevos coaches de “La Voz Azteca”, dio a conocer la televisora este martes.

Los cantantes se sumarán al panel de jueces para acompañar a Belinda y Ricardo Montaner, quienes repiten como críticos del programa.

La televisora informó acerca de los cambios porque próximamente se estrenará la nueva temporada del reality.

“La Voz, la plataforma de talento más importante y el formato internacional de canto de mayor impacto a nivel mundial, llevará en México la competencia a otro nivel” “Cuatro de las figuras musicales más importantes del momento, enfrentarán el reto de buscar voces para comenzar una carrera musical bajo su guía y apoyo.

Una voz que mueva sus sentidos, creando un poderoso equipo con el que competirán en este 2020”, compartieron en un comunicado. Por su parte, los nuevos coaches compartieron las noticias en sus redes sociales donde además expresaron algunas palabras hacía sus seguidores.

“Qué loco no? Desde niño viendo este programa, de adolescente soñando con poder concursar en este programa y hoy bendito Dios me invitaron a ser uno de los coach...” “De verdad me siento muy agradecido y emocionado de poder compartir mi experiencia con los talentos soñadores que participarán en #LaVoz2020.

Díganme quien es #TeamNodal? Vamos con todos los poderes en busca de la mejor voz”, escribió Nodal en su cuenta de Instagram. Mientras que María José, comentó: “Estoy muy contenta de compartirles que seré Coach en #LaVoz2020 ¿Me acompañan en esta nueva aventura? #TeamJosa”.

El casting para “La Voz Azteca” continúa abierto en el sitio oficial lavoztvazteca.tv, mismo que cerrará pronto, por lo que invitan a aquellos talentos que busquen un lugar en el escenario del programa a enviar sus pruebas.