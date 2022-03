La División del Norte derrotó 3-2 a Tigres Porvenir

MEXICALI, Baja California. La División del Norte regresó y derrotó 3-2 a Tigres Porvenir, para continuar con aspiraciones de entras a la liguilla, en la Liga de los 30`s, duelo que se disputó en el Campo Necaxa.

Los Tigres empezaron rápidamente a realizar su juego, obteniendo resultados en los primeros minutos con un gol de Luis García quien remató con la derecha para poner el 1-0 al 3`, pocos minutos después Víctor Corrales apareció para ampliar el marcador de 2-0 rematando de cabeza al 38`.

Para la segunda mitad, los sublíderes reaccionaron gracias a un doblete de Jorge Mendiola quien primero remató con la pierna derecha dentro del área para poner el 2-1 al minuto 68 y luego apareció el mismo Mendiola quien volvió a sacar un buen remate con la derecha para empatar el juego 2-2 al 74`.

Pero en los minutos finales, Israel Ornelas se vistió de héroe al rematar de cabeza dentro del área para darle la vuelta al partido y dejar los números finales de 3-2 al 92`.

PRÓXIMA JORNADA 24

Col. Lucerna VS Zacatecas

Abogados/Revo VS Pueblo Nuevo

Virreyes VS Guadalajara

Tigres Porvenir VS Manchester Vera

Alamitos Lirios VS Ferrocarril

División del Norte VS Baja Nacionalista

Hidalgo VS Bachilleres Baja

Miraflores VS Pro Hogar

Villa Colonial VS Islas Agrarias