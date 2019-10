Joss Favela ve el éxito con humildad

Las canciones de Joss Favela forman parte del catálogo de música del regional mexicano con más popularidad en los últimos años. Posicionando así al compositor y cantante como uno de los ídolos juveniles del regional en ascendencia.

Estas experiencias lo mantienen humilde y consciente de la responsabilidad que implica, así lo compartió con la prensa previo a su presentación en las Fiestas del Sol. “Siendo un exponente joven pero cantando este tipo de canciones, pues me siento muy contento y orgulloso porque creo que raíz y cultura mexicana no se debe de perder”, comentó.

Aunque actualmente forma parte de los jueces de la competencia de canto “Reina de la Canción” en Univisión, el joven intérprete no considera tener las bases para aconsejar a las nuevas generaciones, más que predicar con el ejemplo.

“Al final, si persistes en algún lugar creo que harás la diferencia y que la vida te premiará por esa perseverancia y esas ganas, no me considero para dar un consejo porque tampoco creo que tenga la carrera perfecta. “Me siento afortunado de cómo me ha recibido la gente pero eso no lo maneja uno, eso es lo curioso de esto, que uno no tiene esa varita o esa magia”, indicó.

Actualmente, Favela se encuentra promocionando su más reciente álbum titulado “Caminando” y presume los triple disco de platino que recibió por sus temas “Cuando fuimos nada” y “Te hubieras ido antes”.