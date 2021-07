José Ángel Quintana enfrentará a Miguel Espinoza, no le temen a la revancha

Después de haberle ganado en el 2018, el boxeador mexicalense, José Ángel Quintana (3-2-2, 1 Ko), volverá a enfrentar al también cachanilla, Miguel Espinoza (4-3, 1 Ko), en la función que montará la empresa Cachanilla Promotions el próximo 31 de julio.

“Gané por decisión unánime en nuestra primera pelea, así que tengo la mentalidad de volver a conseguir el triunfo. Sé que él querrá sacarse la espina e irá con todo, pero estoy trabajando fuerte para manejar la situación”, comentó Quintana.

La revancha se realizará en peso ligero y a cuatro rounds en las instalaciones del Centro Recreativo Juventud 2000.

“Me siento superior que él en la técnica y poder de golpes. Espinoza es más fajador, pero yo soy estilista y tengo la pegada de mi lado”, afirmó.

El alumno de Israel Jaime y Jaime Ramírez dentro del Gimnasio de la Colonia Pueblo Nuevo, viene de empatar ante Alfredo Martínez en cartelera que también organizó Cachanilla Promotions el 8 de mayo pasado.

“Estoy en ritmo y quiero volver a la victoria. Los empates no me saben mucho, así que voy a dar todo arriba del ring”, añadió.

Finalmente, Quintana habló de sus sueños en el boxeo y de su afán de contender nuevamente ante el cachanilla, José Luis ‘Mirrus’ Roa (10-2-1, 6 Ko’s), quien ostenta el Campeonato Estatal de peso ligero.

“Mi máximo objetivo es pelear en los Estados Unidos, pero antes quiero pelear por un título aquí.

No he tenido esa oportunidad y me gustaría enfrentar al ‘Mirrus’ porque somos de la misma división y nuestra primera pelea terminó en empate”, sentenció.