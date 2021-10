Investigan si hay cebollas contaminadas en BC

La alerta del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), activó una investigación de las autoridades locales, para determinar si los lotes de cebolla en Baja California representan un riesgo.

El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Marco Aurelio Gamez Servín, explicó que se han contactado con los productores de cebolla en la entidad.

Señaló que hasta el momento no hay indicios de que los lotes de cebolla que se han distribuido en la Entidad, se encuentren contaminados, o algún brote inusual de salmonela entre la población que ha consumido este producto.

Cabe recordar que las autoridades estadounidenses, advirtieron a su población a no consumir cebollas de la empresa Prosource Inc, o que no estuvieran etiquetadas, ya que han provocado al menos 652 infecciones por salmonela, y 129 hospitalizaciones.

No obstante, el director de la Coepris, mencionó que en México no se ha emitido alguna alerta, ya que no se ha identificado un riesgo o un brote.