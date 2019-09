Instruye Bonilla dotar de Internet y red celular al “sur profundo” de BC

BAJA CALIFORNIA, México.- Al concluir la reunión mañanera de la Mesa Técnica de Seguridad, el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, anunció haber instruido al propuesto secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, integrar un equipo de trabajo para hacer realidad el programa presidencial de dotar al “sur profundo” de Internet y red celular.

Se trata de cumplimentar lo dispuesto por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para dotar de estos medios de comunicación a las poblaciones rurales, alejadas de la zona urbana, que están aisladas al grado de que se les complica reportar un accidente en la autopista federal, incidentes violentos o solicitar ayuda para sus comunidades.

A la vez, reiteró que en Baja California va a imperar el orden, sin privilegios para nadie que violente las leyes como es el caso del casino de San Felipe, en el Municipio de Mexicali, que “fue clausurado tres veces y las mismas fue reabierto, hasta que finalmente autoridades federales, con orden de cateo, confiscaron las maquinitas de apuestas, por ser señalado como un centro de perversión de menores”.

Es un casino ilegal del que ha sido propietario el Lic. Enrique Acosta Fregoso, quien ahora se dice ser solamente representante legal, aunque es sabido que ha sido dueño; y, ese negocio es señalado por la comunidad de San Felipe como un centro de perversión de menores, lo que tiene preocupada a la comunidad.

“Por eso se cerró, se confiscaron las maquinitas, y así va a pasar con todos los casinos ilegales; vale más que, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, se empiecen a portar bien… todos esos casinos, que no tienen permiso, van a ser cerrados, no importa quién sea el dueño. En Baja California no habrá impunidad en casinos ilegales”.

VIENE ALFONSO DURAZO

En otros temas de seguridad, el próximo mandatario estatal adelantó que a principios de la próxima semana (posiblemente el lunes 23 de este mes) venga a la entidad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo Montaño, quien viene a supervisar la construcción de instalaciones para la Guardia Nacional.

VISITA A LOS ALBERGUES

Otro de los funcionarios federales agendados para visitar Baja California en gira oficial, es el subsecretario Federal del Trabajo, Lic. Horacio Duarte, encargado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para atender el tema de los “albergues integradores”, en los que nuestra entidad cuenta ya con 80 de los 83 que van a ser instalados.