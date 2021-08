Infonavit oferta viviendas recuperadas a bajo costo para sus derechohabientes

A través del programa de venta individual “Renovación a tu medida”, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) oferta a sus derechohabientes en Baja California viviendas recuperadas por el Instituto a precios accesibles, dando una solución de vivienda enfocada especialmente para las y los trabajadores de menores ingresos.

Con este programa las personas interesadas pueden adquirir las viviendas recuperadas por el

Instituto, por medio de su crédito Infonavit y rehabilitarlas o mejorarlas conforme a sus gustos y necesidades, generando plusvalía en los inmuebles.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Actualmente, se cuenta con un inventario de más de mil 600 viviendas, concentradas principalmente en los municipios de Ensenada, Tijuana, Mexicali y Rosarito, las cuales pueden ser adquiridas por los derechohabientes interesados directamente con el Infonavit, sin intermediarios, disminuyendo así los costos de los inmuebles y evitando un doble traslado de dominio.

Las viviendas recuperadas por el Instituto destinadas a este programa se encuentran dentro de zonas urbanas y cuentan con todos los servicios básicos, así como con recolección de basura, transporte, centros de salud, abasto y centros educativos, cumpliendo con los criterios de habitabilidad para ser comercializadas.

Las y los trabajadores interesados pueden solicitar mayor información en el Infonatel al 800 008 3900 o acudir directamente a las instalaciones del Infonavit en el estado, de lunes a viernes de 8:30am a 2:30 pm.

Las oficinas del Instituto se encuentran ubicadas en:

- Ensenada: Av. Blancarte, no. 415, int. L.1-3, colonia Zona Centro

- Mexicali: Paseos de los Héroes, no. 298, colonia Centro Cívico

- Tijuana: Galeana, no. 8133, colonia Zona Centro

Te puede interesar: Será obligatorio pasar verificación ambiental en BC

El programa de venta individual “Renovación a tu medida” del Infonavit inició operaciones en

diciembre de 2020 en todos los municipios del país donde existen viviendas recuperadas por el Instituto sin concentración geográfica, dentro de zonas urbanas y con servicios básicos.

El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio.

Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 613 mil créditos en Baja California.