Incumplen escuelas con inclusión de niños discapacitados

MEXICALI, Baja California.- A pesar de que las leyes lo precisan, son muy pocas las escuelas que han adaptado sus instalaciones y capacitado a los maestros, para lograr una verdadera inclusión de los niños con discapacidad en Baja California.

Así lo señaló la diputada del tercer distrito, María Luisa Villalobos Ávila, revelando que alrededor de solo 50 escuelas en el Estado, cuenta con la infraestructura para el desplazamiento de un niño con discapacidad.

La capacitación de los maestros de grupo también ha quedado en el rezago, ya que el Estado y el Congreso no los provee de las herramientas para poder educar a un menor especial.

La diputada señaló que son muy pocas las escuelas, ya que 40 es un número muy inferior a las1 mil 620 primarias en Baja California, según datos del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade).

Como presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, dijo que está enfocada en la inclusión de niños especiales en las escuelas, trabajando con la capacitación de maestros y habilitación de escuelas.

Están trabajando con la Secretaría de Educación sobre una nueva Ley de Educación y sobre las leyes secundarias de la nueva Reforma, para que no se afecten a los maestros, pero sí beneficiar a los niños elevando la calidad educativa.

LEYES SON LETRA MUERTA

Comentó que ya existen leyes en torno a la inclusión, sin embargo no se están aplicando por diversos motivos, es en se aspecto que pretenden legislar con el fin de facilitar a las escuelas su implementación.

“Tenemos a niños con discapacidad en los salones de grupos regulares, pero los maestros no están capacitados en educación especial, porque ellos son de la Normal Básica”, compartió. Aseguró que pretenden revisar la currícula de las escuelas normales para que salgan con esas capacidades, también trabajarán con los maestros que ya están impartiendo clases en grupos regulares.

“Hasta ahorita la capacitación que tienen los maestros es porque de manera particular la ha adquirido, nosotros lo que queremos es darles las herramientas, que no tenga necesidad de ir a buscar por fuera”, enfatizó.

En las escuelas primarias tienen la obligación de impartir esos cursos, y que los niños con discapacidad de verdad sean incluidos, no solo estén anexados, aseveró.

DIAGNÓSTICO

“Las escuelas trabajan con muchas ganas, pero los maestros a veces se sienten rebasados porque no tienen las herramientas”, contextualizó la legisladora morenista.

Las leyes se han ido rezagando, hay que desempolvarlas, adecuarlas, difundirlas y aplicarlas, estos preceptos marcan que deben de recibir a los niños discapacitados, añadió.

Comentó que la principal causa por la que no se han hecho adecuaciones en las escuelas es por desconocimiento, y falta de presupuesto, no obstante, estas habilitaciones como barandales, andadores y rampas, no son tan costosas.

Advirtió que no cumplir con la ley, administrativamente implicar una sanción, por ser una omisión, primero son llamadas de atención y luego económicas.