Implementarán la verificación ambiental antes de noviembre

Antes de que empiece el mes de noviembre se implementará un nuevo programa de verificación vehicular ambiental en Baja California, que contempla carros con documentación y sin documentación.

El subsecretario de Desarrollo Sustentable en Baja California, José Carmelo Zavala Álvarez, explicó que tendrá un costo de 500 a 600 pesos, y que parte de los ingresos estarán enfocados a dar sostenibilidad a la red de monitoreo de calidad del aire.

“Nuestra red de estaciones no está completa, no funciona plenamente, es de los 90s, no está modernizada, ni ampliada, las estaciones, y a parte no más operan cinco, entonces es una desgracia, vinculando los ingresos tendremos una medición más fiel”, dijo.

En un adelanto, explicó que el programa sería obligatorio para todos, y en el caso de los carros “chocolate”, se manejará como una pre-verificación, a la par de la regularización de estas unidades, según lo proyectado.

“Tendrán que ir a un taller mecánico serio, vamos a hacer un modelo de talleres que den certidumbre en la calidad del servicio mecánico, para que la afinación sea correcta”, mencionó.

La verificación ambiental, será un requisito para obtener la tarjeta de circulación, el subsecretario mencionó que busca que sea como el programa homólogo en California, donde pasar los estándares de no contaminación son obligados.

Recordó que según los últimos estudios, el 60% de las emisiones contaminantes al aire de Mexicali y Tijuana, provienen del parque vehicular, por ello la importancia de que se implemente el programa, con variaciones para mejorar su efectividad.

Mencionó que el programa de verificación vehicular anterior, se descontinuó al carecer de resultados, ya que en diez años que operó, solo el 30% del parque vehicular lo realizó, y de ese segmento, solo el 80% lograban cumplir los requerimientos técnicos.

“Queremos mejorar la cuestión técnica, el hardware, y software, que sea más robusto y blindarlo, para evitar que haya mediciones incorrectas, que sea un sistema certificado, que cumpla con la normatividad y que se pueda homologar con el Smog-Check de California”, describió.

Se incentivará el uso de gas natural como combustible de las flotillas de transporte público, el cual contamina menos y cuesta la mitad que la gasolina ordinaria, declaró el subsecretario Zavala.

CALIDAD DE AIRE Y COVID-19

Contextualizó que en las ciudades donde la calidad del aire era mala, había un 20% más de casos graves y la mortalidad del Covid-19, por eso hoy en día es más importante tomar medidas.

“En síntesis hay que empujar los combustibles limpios, mejorar el mantenimiento vehicular, y principalmente las flotillas, más otras acciones transversales como los doce corredores verdes que se están activando”, informó.

Finalmente añadió que el esquema de concesiones de los centros de verificación vehicular ambiental, continúa en evaluación en la Secretaría General de Gobierno, pero hay posibilidad de que sea a través de un sistema mixto.

