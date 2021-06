Hermanos Carreón consiguen medalla de oro en el Campeonato Nacional de Atletismo

Los hermanos, David y Maritza Carreón, se posicionaron en lo más alto de México tras conseguir la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza que se celebró en la ciudad de Querétaro.

Fue en lanzamiento de jabalina y en la prueba de 100 metros con vallas, respectivamente, donde los mexicalenses lograron ubicarse como los mejores atletas del país.

“Estoy satisfecho porque se cumplió uno de los objetivos de la temporada. La competencia estuvo muy cerrada, pero las circunstancias del año encaminaron las marcas en general”, dijo el lanzador que obtuvo su cuarto campeonato nacional.

“Fue la meta de mi temporada y estoy muy contenta por haberlo logrado. Este año no hubo muchas competencias, así que me fue muy bien para no haber tenido tanta preparación”, añadió la velocista que logró la plata en 2018 y 2019.

David conquistó el primer sitio con un lanzamiento de 74.95 metros, en tanto que Maritza hizo lo propio después de correr la final en 13.92 segundos.

Otra campeona nacional de Mexicali fue Alma Pollorena, quien triunfó en lanzamiento de disco con 54.28 metros.