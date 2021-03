En busca del sueño

Después de más de un año sin competir oficialmente, el lanzador de jabalina mexicalense, David Carreón, está cerca de volver para iniciar una travesía que tiene por objetivo conseguir un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“En puerto tengo la Copa Nuevo León en Monterrey, del 12 al 14 de marzo y después de ahí, habrá que ver si se hacen las competencias en los Estados Unidos, mismas que normalmente se realizan en abril”, dijo Carreón.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Precisamente, el certamen regio fue el último en el que participó Carreón, pues éste se llevó a cabo en febrero de 2020, antes de que la pandemia por el coronavirus (Covid-19) afectara al mundo entero.

“También tengo confirmada una competencia en Tucson, Arizona del 20 al 22 de mayo y posteriormente, el torneo límite para clasificar a los Juegos Olímpicos, que es el Campeonato Nacional en Querétaro durante el mes de junio”, añadió.

Para alcanzar una plaza olímpica, el atleta de 26 años tendrá que lograr en sus próximos compromisos avalados por la Federación Mexicana de Atletismo, la cantidad de 85 metros en sus lanzamientos, mismos afirmó, están a su alcance.

“Me siento muy bien para lograrlo. Estoy fuerte y para eso son las competencias de preparación. Mi mejor lanzamiento es de 81 metros, así que son solo cuatro metros más para poder conseguirlo y me siento preparado para ello”, confesó.

Asimismo, el alumno de María de los Ángeles Castro, habló de los sentimientos que tuvo tras el parón de actividades por la contingencia sanitaria. “Al inicio fue un pequeño bache, porque justo sucedió en la entrada de mi periodo competitivo, pero ya pasó y ahora estoy trabajando en aspectos específicos para mejorar”, declaró Carreón.

Finalmente, quien impuso un récord mexicano (81.45 metros) en el Torneo Tucson Elite Classic en el 2018, tuvo palabras en torno a lo que le significaría estar en las Olimpiadas del año en curso.

“Sería cumplir no solo una meta personal, sino también un sueño deportivo que mucha gente comparte. Sería algo grandioso, porque me he preparado durante cinco años para eso”, sentenció.