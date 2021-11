Hay potencial de energía solar en industrias de Mexicali

La instalación de paneles solares de manera particular en la industria tiene un gran potencial derivado de la gran disponibilidad de Sol, y la demanda de energía que hoy en día enfrenta un déficit.

Bruno Ortiz Fuentes, director de operaciones para México y Latinoamérica de Red Energy Group, ofreció una conferencia a las empresas de Pimsa, con el fin de que conozcan las tendencias mundiales encaminadas al uso de energías limpias.

“Estamos transformándonos así como lo fue el internet, viene un cambio en la energía, sobretodo muchas de las empresas se suman, y en Mexicali hay una oportunidad muy importante”, declaró.

En Mexicali hay muchas limitantes energéticamente y al tener mucha maquila, hay oportunidades para mejorar eficientemente, con estrategias energéticas que ya se ven en el mundo, comentó.

Lo ideal sería que se implemente un mix de diferentes fuentes de generación de energía, yendo hacia una base de energía sustentable o renovable, que no solo es más amigable con el medio ambiente, sino que es más barata, informó el experto.

La tendencia es que si las empresas tienen espacio para poner paneles de energía solar, que pongan todo lo que pueda y lo que permita la ley, señaló.

“Después encontrar otras soluciones como el ciclo combinado, otro tipo de turbinas y generaciones, y poner otro tipo de componentes como baterías e integrar vehículos eléctricos, y hacer micro redes inteligentes que les permita mayor control de la energía”, detalló.

En la generación solar, dijo que cada usuario está limitado a 500 kilowatts, esto puede cubrir desde un 3% a 4% de un gran consumidor, pero también hay casos que cubre hasta 90%, cada caso es diferente.

“Mexicali es un gran punto para la generación a gran escala, hay muchos parques grandes de energía solar, en la parte industrial todavía no se explota, hay muchas empresas que todavía no migran, existen algunas, pero hay mucho potencial porque en Mexicali hay muchísimo sol, y el sol es gratis, hay que aprovecharlo”, dijo.

El costo de esta estrategia depende de la zona del País por las tarifas y la radiación solar, el retorno de inversión es de 3.5 años a 5.5 años, estos proyectos pueden costar hasta en 9 millones de pesos, detalló.

REFORMA

Mencionó que según lo dado a conocer sobre la reforma energética, no afectarán la generación de energías renovables de sitio, no obstante, la realidad se sabrá hasta el mes de abril.

“La reforma energética se pateó hasta abril, lo que se sabe es que quieren fortalecer a la CFE, realmente a quien quieren frenar un poco es a la gran escala, pero la generación de energía en sitio no se verá afectada”, detalló.

“Sí se pudiera ver afectado, pero por lo que hemos sabido, no debería, hemos encontrado un fenómeno en la industria, hay empresas que dicen que hasta que no haya certidumbre no van a seguir con la inversión, y hay otras que sí, porque consideran que es el momento de invertir, por si pasa la reforma, ya tener los paneles instalados”, declaró.

Un proyecto de 500 kilowatts de energía solar, equivale a que en el año se evitan 547 toneladas de dióxido de carbono liberadas al medio ambiente, es como quitar 114 vehículos del padrón.