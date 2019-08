Hay déficit de 75% de bomberos en Mexicali

MEXICALI, Baja California.- El Heroico Cuerpo de Bomberos no solo labora con carencias en equipo y maquinaria, sino con un déficit de personal que asciende al 75% de acuerdo con estándares internacionales, revelaron a unos días de festejar el día de los apaga fuegos.

Así lo señalaron en un acto de protesta a las afueras del Tribunal de Arbitraje del Estado, donde denunciaron la compactación de sus plazas y la falta de pago de una compensación desde el año 2014, la cual asciende a los 200 millones de deuda.

Everardo Izaguirre, delegado sindical de bomberos, explicó que a pesar de que la ciudad ha ido en crecimiento, las plazas de bomberos han ido disminuyendo, así como los recursos para maquinaria y equipos.

Tenemos un adeudo de 52 plazas que no se han repuesto, 15 compañeros que debieron jubilarse este año y no lo van a hacer, hasta el próximo, tenemos un grupo de compañeros que están por tomar esas plazas pero no se las quieren dar”, declaró Izaguirre.