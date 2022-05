Halcones de Mexicali siguen sin conocer la victoria en la categoría Varsity de la Lijufa

MEXICALI, Baja California. Los Halcones de Mexicali continúan sin conocer la victoria en la categoría Varsity de la Lijufa al caer por blanqueada 40-0 ante los Búfalos de Tijuana, duelo correspondiente a la Semana 4 que se celebró en el Campo APAM.

Los tijuanenses rompieron el cero rápidamente en el juego, provocando un balón suelto que fue recupero por José Olivas quien llegó a zona de anotación para poner el 7-0, todavía en el primer cuarto, Humberto González realizó un gran acarreo de 15 yardas para llegar a las diagonales y aumentar la diferencia 14-0.

Para el segundo cuarto, Emmanuel Gutiérrez recibió un pase de 17 yardas para que los Búfalos aumentaran el marcador 20-0, para que antes de irnos al descanso, Brandon Tejedo encontrará el hueco al realizar un acarreo de 16 yardas para dejar el 26-0.

En el tercer cuarto, los equipos especiales realizaron un gran trabajo defensivo, logrando bloquear la patada de salida y terminar en zona de anotación para poner el 33-0, posteriormente en el último parcial,



PRÓXIMA JORNADA 5

Coyotes vs Potros

Búfalos vs Tiburones

Carneros vs Tigres

Halcones vs Linces Xochimilco