Hacen falta 4 maestros en Secundaria #55

La Escuela Secundaria General Número 55 “Cinco de mayo” ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas carece de maestros desde el inicio del ciclo escolar, son aproximadamente 4 maestros los que hacen falta para diferentes materias, viéndose afectados los nueve grupos del plantel.

En el caso de las secundarias las vacantes son en horas y no precisamente en docentes, las materias en las que hacen falta docentes son física, historia, educación física, formación cívica y ética, afectando a todos los grados escolares, así lo dio a conocer la directora del plantel, Alma Edith Zavala directora del plantel.

Por lo menos en una materia de los 9 grupos hacen falta docentes, es decir, los más de 250 alumnos del plantel no están recibiendo la enseñanza adecuada, estas vacantes llevan años en el plantel debido a que son de maestros jubilados y han sido cubiertas por maestros interinos en otros ciclos.

La respuesta que han tenido por parte del sistema educativo es que tengan paciencia ya que están esperando que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAM) ubique a los docentes en las escuelas, sin embargo, el proceso es demasiado lento.

Personal de biblioteca, laboratorio, trabajo social, la subdirectora o hasta la directora se quedan a cargo de los grupos durante las horas de las materias sin docentes, se apoyan en los libros de texto para ponerles actividades y así no pierdan clases.

“Tenemos aquí maestros interinos pero no les permite el sistema entrar y si entran pues no les van a pagar, estamos preocupados porque viene la primera evaluación en noviembre y pues los muchachos no tienen el aprendizaje que deberían en esas materias” finalizó la directora.