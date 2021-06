“Hace un verdadero calor, pero con un buen tejuino se olvida”

Bajo una temperatura superior a los 40 grados centígrados, pero con muchas ganas de salir adelante, es como trabaja la señora Adriana León, quien desde hace dos meses se dedica la venta de tejuino sobre Río Nuevo.

Originaria de Texcoco, y viviendo en Sinaloa desde hace 8 años, señaló que su meta principal era poder cruzar a los Estados Unidos, pero al no poder llevar a cabo su cometido, un familiar le propuso trabajar en Mexicali.

Indicó que su cuñado le comentó sobre la venta de tejuino, una bebida de maíz fermentado que es muy popular en el verano, por lo que se animó a trabajar.

“Yo la verdad no sabía que era eso del Tejuino, pero pues mi cuñado me enseñó, diciéndome que es una bebida que se vende muy bien, ya que funciona como un suero. “Y pues por al menos en lo que llevo vendiéndola, me doy cuenta que la gente la pide mucho y le gusta, así que pues yo me siento bien, pues hay más ventas”, comentó.

CALOR

La señora Adriana, quien expresó estarse acostumbrando a las altas temperaturas de Mexicali, señaló que ha sentido que la ciudad es un buen lugar para trabajar.

“Vendiendo tejuino y notando que la gente se va contenta, me hace pensar que Mexicali es un buen lugar para trabajar, por al menos de manera momentánea, ya que aún no sé si me vaya a quedar aquí. “Pero si puedo decir que se me hace muy curioso como cada cliente pide de manera distinta su tejuino, y ahora si que pues lo que el cliente pida, nosotros lo hacemos, así esté muy caliente el día, porque de verdad aquí en Mexicali hace mucho calor”, mencionó.

OPORTUNIDADES

Adriana por último y mientras servía un vaso con tejuino, invitó a que toda la gente que desee refrescarse, pase a consumirle, pues se encuentra a sus servicios.

“Ya le agarré la onda al tejuino, así que cuando gusten pasar y quitarse del calor que seguramente se vendrá mas fuerte, pueden venir aquí a Río Nuevo y con gusto los atenderé”, comentó.