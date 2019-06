Habrá 34 casillas especiales en Baja California

BAJA CALIFORNIA, México.- De las 4 mil 805 casillas que se instalarán para que los bajacalifornianos emitan su voto este próximo 2 de junio, 34 serán casillas especiales, donde los ciudadanos podrán votar aunque se encuentren fuera de su distrito o municipio.

Abel Muñoz Pedraza, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral (IEE), señaló que de estas 34 casillas especiales 19 se instalarán en Tijuana, siete en Mexicali, cinco en Ensenada, dos en Playas de Rosarito y una en Tecate.

Recordó que por ley este tipo de casillas tienen un máximo de 750 boletas electorales para cada cargo que se elegirá, sin la posibilidad de que se aumente el número, porque están enfocadas en los ciudadanos que se encuentran fuera del municipio o distrito de votación.

El consejero admitió que existe mucha gente que al no actualizar los datos de su credencial de elector no van a la casilla que les corresponde sino a una casilla especial más cercana, quitándole la oportunidad a los ciudadanos que las necesitan de utilizarlas, por lo que invitó a los bajacalifornianos a no hacerlo.

Que acuda a la casilla que le corresponde, para que estas casillas especiales pues realmente cumplan con la función que tienen: para personas en tránsito” señaló el consejero.

Los ciudadanos que no conozcan la ubicación de la casilla donde les toca votar, pueden revisarlo en la página de Internet www.ubicatucasilla.ine.mx donde también se puede ver la ubicación de las casillas especiales.

Por su parte la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), María Luisa Flores Huerta, señaló que las personas que utilicen estas casillas especiales y estén fuera de su municipio sólo podrán votar por el próximo gobernador del estado.