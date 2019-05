Habrá 3 mil 651 policías cuidando la elección en BC

BAJA CALIFORNIA, México.- Una fuerza policíaca de 3 mil 651 elementos se desplegará durante el día de la elección de gobernador, alcaldes y diputados locales este domingo 2 de junio, con el fin de resguardar las elecciones.

Los agentes son elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Municipales y Ministeriales, por ser una elección local, no participará el ejercito, ni la Secretaría de Marina, a menos que ocurra un evento de gran magnitud.

El Secretario General de Gobierno, señaló que han trabajado de manera coordinada con el Instituto Estatal Electora (IEE) de Baja California y con el Instituto Nacional Electoral (INE), para garantizar la seguridad en próximo 2 de junio.

El IEE les notificó que están listos para el despliegue de sus funcionarios en las 4 mil 805 casillas ubicadas en todo Baja California y así recibir a los 2 millones 811 mil 075 ciudadanos inscritos en el listado nominal.

Francisco Rueda Gómez, comentó que habrá 1 mil 287 funcionarios electorales del INE y 537 del IEE, entre consejeros, capacitadores y supervisores, para que los 33 mil 635 funcionarios de casilla cumplan su responsabilidad de manera ordenada.

En esta elección, dijo que habrá 46 mil 895 representantes de partido, entre generales y de casilla, se han inscrito 402 observadores electorales de 585 solicitudes, aun los estarán procesando.

Añadió que para abonar a la difusión de la información, se contará con la presencia de los medios de comunicación y once casas encuestadoras en Baja California.

El despliegue los 3 mil 651 elementos se realizará en 1 mil 164 unidades, la Policía Federal participará solo en resguardo y traslado de las urnas del sur de Ensenada y San Felipe, por ser carreteras federales.

Los ciudadanos que sean testigos de un incidente podrán reportarlo al 911, comentó que desde las ocho de la mañana ya estarán coordinados para recibir las denuncias en torno al proceso de la jornada.

Aseguró que no han identificado alguna región del estado con riesgos, por lo que no hay alertas ni focos rojos, añadió que la policía no va actuar a mutuo propio, solo al llamado del IEE, INE o la ciudadanía.

El secretario Rueda, aseveró que es imposible que la PEP participe en un fraude, con 33 mil funcionarios de casillas que fueron capacitados y que son los responsables de llevar a cabo la elección.

En cuanto al recurso de la elección dijo que esta semana depositaron 34 millones de pesos al IEE, con lo que se garantiza que se lleve a cabo la elección sin ningún contratiempo.