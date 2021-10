Golpea a ONG’ S modificación fiscal: Abogado

La miscelánea fiscal 2022 implica que los donativos a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) tendrán un tope para que puedan ser deducibles de impuestos, esto provocará que la iniciativa privada límite sus aportaciones no lucrativas.

El ex presidente y ahora integrante de la Academia Fiscal Mexicana, Jaime Dávila Galván, dijo que desde sus experticia, opina que sería un error aprobar la reforma fiscal tal y como viene desde el Ejecutivo.

La iniciativa todavía debe ser aprobada por el Senado de la República con una mayoría simple, y tiene que estar lista para mediados de noviembre, contextualizó.

El abogado precisó que la iniciativa de reforma fiscal enviada por el Ejecutivo Federal se aprobó en la Cámara de Diputados sin modificaciones, pero todavía falta la votación del Senado de la República.

Explicó que el Senado de la República todavía puede hacerle una modificación a la iniciativa, en ese caso deberá ser votada nuevamente en la Cámara de Diputados, y por los Senadores.

Las modificaciones implican que se limiten las cantidades en donativos que pueden ser deducibles de impuestos, ya sean para asociaciones civiles u organismos no gubernamentales, mencionó el abogado fiscalista.

“Lo vemos como una medida recaudatoria, porque el Gobierno Federal tiene el compromiso de no aumentar los impuestos, y no lo ha hecho en la tasa, pero sí en la base”, opinó.

“El pago de los impuestos de un contribuyente, se puede aumentar incrementando la tasa, o quitándole deducciones, lo que están haciendo es que bajaron el tope de las deducciones y habrá menos recursos para las ONGs”, sentenció.

“Todo mundo sabe que las asociaciones civiles hacen una labor impresionante, muy valiosa, y viven de los donativos que las empresas o contribuyentes les dan”, mencionó.

“¿Qué va pasar?, bueno, que yo como empresario ya voy a limitar mi donativo porque tienen tope en la Ley, entonces van a bajar los ingresos de las ONGs a nivel nacional, y repito, es una medida 100% recaudatoria, aumentando la base del impuesto, para que las empresas contribuyan más al fisco”, declaró.

El argumento de las autoridades para esta modificación, es que se busca simplificar la administración pública, incentivar la inversión y aplicar el Estado de derecho en materia fiscal.

¿CÓMO APLICA?

“Nosotros los contribuyentes teníamos dos límites para dar donativos, que era el 15% para dar donativos de todo tipo menos a las ONG, yo podía dar un donativo que no fuera ONG y era del 15%, y las ONG tenían un tope aparte.

“Lo que hacen ahora es que todos los donativos entran en ese 15%, incluyendo las ONG, entonces yo como empresa r io, pues me voy a limitar, porque prácticamente me los están reduciendo a la mitad, si daba 1 mil pesos, solo voy a dar 500, porque si me excedo del límite no va a ser deducible y tendría que pagar una tasa general”, comentó.

“Todas las asociaciones se van a ver afectadas, que sean do - natarios autorizados: Teletón, Cruz Roja, Cahova, cualquiera, de por sí ese tipo de asociaciones trabaja con números rojos porque no les alcanzan los donativos, y ahora se van a ver un poquito limitadas, porque empresario también ya está muy ahorcado”, declaró.

“No entiendo al gobierno federal, porque al descobijar a las ONGs y darles menos recursos, se van a incrementar las peticiones de la sociedad al propio gobierno”, opinó el experto.

“Lo que quieren es que ingrese dinero rápido y luego verán cómo resuelven los problemas, lo considero equivocado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista fiscal y social”, comentó.