Generan confusión nuevas medidas de Coepris para restaurantes

Confusión y temor es lo que ha generado en comensales y dueños de restaurantes el anuncio de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) que hace obligatorio mostrar un certificado de vacunación o prueba negativa Covid-19 para entrar a restaurantes.

Así lo confirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Mexicali, Raúl Vázquez Krauss, para quien aún quedan muchas dudas sobre la aplicación de esta medida.

Resaltó que desde ayer comenzaron a llegar las llamadas con dudas y quejas de restauranteros, quienes están preocupados de tener que negar la entrada a trabajadores, proveedores o clientes por este motivo, sobre todo cuando apenas comenzaban a recuperarse económicamente.

“Es bien importante dejar claro muchas cosas, porque los mismos comensales ya se empezaron a asustar” afirmó “el día de hoy hubo baja de ventas, así empezamos los que estamos en horarios matutinos”

Vázquez Krauss señaló que el anuncio de las autoridades confundió a parte de la población, que aún no sabe si es requerido que traigan el documento impreso a la mano o si les negarán la entrada también en otro tipo de negocios.

A esto se suma el tema de los propios trabajadores, pues aunque cerca del 90% de los empleados del sector restaurantero están vacunados, el entrevistado admitió que es posible que algunos de ellos hayan decidido no hacerlo.

“Debe haber gente que no quiere vacunarse, no le puedo negar entra a su lugar de trabajo porque no está vacunado, y él me va a pedir su pago o una indemnización o quien le va a pagar” razonó “entonces creo que si tiene que ser revisado un poquito más cuidado y no afectar a la economía”

Si bien comentó que continuarán apoyando las medidas del Gobierno del Estado ante la pandemia Covid-19, aún tienen la intención de buscar una reunión con las autoridades para revisar el tema y que esto no vaya a afectar la recuperación económica del sector.

Mientras tanto, a partir de este miércoles los restaurantes locales comenzaron a solicitar la presentación del certificado de vacunación Covid-19 o en su defecto una prueba negativa a sus comensales, y a recomendarles que a partir de ahora la traigan consigo ya sea en físico o digital.