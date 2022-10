Galilea dice la neta y sin máscaras

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.- Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras consentidas del televidente mexicano, prueba de esa aceptación, son los dimes y diretes que día a día surgen en torno en su permanencia en el programa de “Hoy”.

Ante esto, la jalisciense, confirmó que seguirá en el matutino de Televisa hasta que la televisora así lo decida, tras las especulaciones que se han hecho en los últimos años.

“Más allá de lo que se pueda decir siempre, el programa ‘Hoy’ es un programa al que yo le tengo mucho cariño y el día que me vaya, y así lo decida la empresa, no es porque yo quiera, es porque así tiene que ser.

“El día en que yo me vaya yo creo que me voy a meter a llorar todo un año porque es parte de mi vida…Ahí llegué soltera, ahí me casé, ahí tuve a mi hijo, ahí lo presenté, entonces es parte de mi vida ‘Hoy’.

“A veces hay ciclos y hay que cerrarlos, pero mientras la empresa me pida que yo siga ahí, que el público lo pida, yo siempre voy a estar ahí”, comentó Galilea Montijo este jueves, en entrevista para la prensa reunida en Mexicali.

En todos lados

Actualmente, la conductora divide su tiempo en diversos proyectos, como ser parte de la nueva temporada de “¿Quién es la máscara?”, “Netas divinas” y “Hoy”, y esto sumado a ser mamá, por lo que se apoya de su esposo para el cuidado de su pequeño Mateo.

“Gracias a Dios que tengo marido y que me apoya muchísimo, que yo me puedo venir tranquila porque sé que Mateo está con papá y me permite trabajar, y me permite hacer lo que amo que es esto”, dijo la conductora.

Enfatizó que gracias a ese apoyo de la gente que la rodea, puede hacer lo que más ama como lo son la conducción y la cercanía con la gente.

La jalisciense será parte del elenco de la nueva temporada del programa “¿Quién es la máscara?”, en esta ocasión como investigadora junto a Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.