Fuerte comienzo de Baja en Tiro con Arco

La delegación de arqueros de Baja California debutó en plan grande al conseguir un total de 14 metales, durante el primer día de actividades de la disciplina de Tiro con Arco de los Juegos Nacionales Conade 2022.

En total, el Estado 29 logró cinco preseas doradas, seis de plata y tres de bronce.

Adriana Castillo obtuvo dos oros en la categoría Sub 18 Femenil de arco compuesto, en tanto que Alexa Pérez logró también un par de oros y una plata pero en la categoría Sub 16 de arco Recurvo.

En la rama varonil, Carlos Flores se adjudicó el primer lugar en la modalidad de arco Compuesto de la categoría Sub 18.

Las platas cayeron en la modalidad de Compuesto, gracias a Adel Serecero en Sub 18, Marco Chiang Sub 14, en tanto la mexicalense Nixie Reveles logró el segundo lugar femenil en la categoría Sub 16 y finalmente en la modalidad de Recurvo, Diana Gutiérrez logró dos platas más.

“Nos quedamos cerca de llevarnos el oro, afortunadamente empezamos con el pie derecho, esto va comenzando y esperamos cosechar más medallas en las próximas jornadas” expresó la joven Reveles.

Finalmente, los Bronces cayeron en manos de Marco Chiang en Compuesto Sub 14 y Rubén García en Recurvo Sub 21 Varonil junto con Isa Díaz en Sub 14 Femenil.