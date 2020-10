“Fue una prueba muy dura”: Marcela

Sin duda alguna, un diagnóstico de cáncer de mama es demoledor para el estado anímico de cualquier mujer. No obstante, para Marcela Núñez Altamirano, el buscar aspectos positivos durante este proceso, fue una clave para sobrevivir.

Y es que en este proceso de lucha contra el cáncer de mama, suelen destacar las personas de la mejor calidad, y Marcela relató que con esta experiencia, pudo atesorar a la familia y amigos que la apoyaron.

“Alguien me dijo que en una enfermedad, en la cárcel o en un hospital, es donde se conocen a los verdaderos amigos, y gracias a Dios tengo una buena familia, esto no es nada más desagradable, uno aprende a creer más en Dios, a tener confianza y amor”, dijo.

La señora Núñez recordó que en el mes de junio del año pasado se detectó una bolita en una axila, después de que le realizaron un ultrasonido inició lo que ella llama “una aventura”, de la mano de su esposo e hijo.

“Tras una biopsia, me dijo el oncólogo cirujano que tenía cáncer de mama, fue muy fuerte al principio, fue una prueba muy dura, me costó mucho trabajo aceptar, tengo un año, soy sobreviviente de cáncer gracias a Dios, a mi familia”, relató.

Núñez platicó que recibió apoyo psicológico por parte de la fundación Mujeres que Viven, así como la prótesis de mama, la cual considera que no es solo por vanidad, sino para que no duela la espalda.

“No están por lujo, Dios nos los dio por algo, a parte de amamantar a nuestros hijos, es porque nos ayudan a que no nos duela la espalda, y si no la tenemos nos cambia la posición”, explicó.

Describió la cirugía de mastectomía como muy dolorosa, aunado a las quimioterapias, procedimientos que dice haberlos tomado con una buena actitud, como parte de un aprendizaje de vida.

“Si no tuviera uno el sufrimiento de las quimioterapias, entonces que contaría uno de esta experiencia, hay que contar también lo bonito, porque he conocido a personas muy buenas que nunca te dejan sola”, reconoció.

“Es una prueba difícil, pero al mismo tiempo reconfortante, hay doctores y psicólogas, muy buenas, me atendieron en el Issstecali y me fue muy bien, a pesar de la escasez de los medicamentos, a mi no me hizo falta”, declaró.

Tener apoyo de sus familiares y amigos, fue crucial para atravesar el tratamiento y los problemas psicológicos que puede detonar esta en enfermedad, dijo que al tener esta red de apoyo, evitó que cediera ante el cáncer de mama.

“Mi esposo, mi hijo, mi ahijada, mi comadre, mi cuñada, mi hermano, mis padres y muchas personas más, que no me alcanzaría mencionarlas, pero ellos fueron mis manos, esa es una parte de agradecerle a esta enfermedad”, platicó.