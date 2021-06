Festeja 25 años como presidente del Club Águilas de Mexicali

Después de ser parte de los socios del equipo, el empresario sinaloense, Dío Alberto Murillo Rogers, tomó la decisión de ser presidente del Club Águilas de Mexicali y hoy, cumple 25 años en el cargo.

En 1996, Murillo Rogers recibió la invitación por conducto de Mario Hernández Maytorena y a la semana, se convirtió en el nuevo ‘mandamás’ de la novena que participa en la Liga Mexicana del Pacífico.

“Ha sido una etapa muy bonita, la cual me une a algo que amo. He tratado de que el Club no tenga un solo dueño, sino el amor de todo un pueblo”, dijo Murillo Rogers al inicio de la entrevista. “En aquellos tiempos, el presidente del equipo era Don Mario Hernández Maytorena y yo era un socio más del Club. Después de muchos años, él ya necesitaba una renovación y por edad creo que yo era el indicado para darle un gran seguimiento”, añadió.

El ‘Buen Hombre’, como suele decirles a sus conocidos, tenía 32 años cuando asumió el puesto de presidente y enseguida, se fijó los objetivos a cumplir.

“Tenemos metas muy claras desde ese entonces, mismas que son el estadio y el ambiente familiar, además de tener un equipo altamente competitivo”, comentó.

Dos años después de su llegada, Murillo Rogers consiguió su primer título con el equipo y el tercero en la historia del Club, sin embargo, solo ha conseguido uno más en la temporada 2016-2017.

“Nunca serán muchos los títulos. Yo creo que la temporada de beisbol es como la vida, te preparas, empiezas, llegas a la madurez y a tu vejez de manera pronta. Todos los años es un nuevo reto, pero me queda claro que cada año vemos a un equipo más consolidado”, confesó.

Durante el 2009, tuvo uno de sus más grandes retos al frente del equipo con más arraigo de la ciudad: albergar la ‘Serie del Caribe’.

“Como Fetasa, empezamos a remodelar el estadio y recuerdo que en la ‘Serie del Caribe’ del 2009, era uno de los mejores que había en el beisbol mexicano”, aseguró.

Hace 25 años, eran diez las personas que trabajaban en la organización cachanilla y al día de hoy, se aglomeran más de 500 en momentos de campaña.

“Como presidente he visto evolución en todos los sentidos. El dueño debe de tener la sensibilidad para que todo el mundo se siente la estrella. Tengo la tarea de poner los medios para que todos se puedan desarrollar a plenitud y buscar que den lo mejor en cada día”, expresó.

“El estadio es como una casa. El estadio necesita mejor continuas y creo que ahora con la llegada de Marina del Pilar Ávila a la gubernatura, es muy probable que se hagan adecuaciones para albergar a toda esa gente que nos ha demostrado su cariño”, dijo.

Después de 25 años el frente de los Águilas, Dío Murillo tiene claro que su silla, podría ser reemplazada en las próximas temporadas.

“Ojalá que Dios me permita estar en Águilas hasta que me muera, pero no de presidente. Creo que este puesto tiene que ir evolucionando y después de la pandemia, creo que debo de ir buscando un reemplazo. No sé cuántos años me lleve, pero lo haré con el mayor de mis conocimientos”, sentenció.