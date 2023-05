Federación aún no define un monto exacto para los trigueros

A casi un mes del plantón de los trigueros en el Centro Cívico, el gobierno Federal continúa sin definir el monto exacto o tentativo a aportar para otorgarles un mejor precio a los trigueros del Valle de Mexicali.

Durante la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se llevó a cabo una reunión con los trigueros para escuchar sus demandas, inquietudes y planteamientos, dijo López, dicha reunión fue en compañía de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Mediante el diálogo, el secretario de Gobierno, informó a los trigueros que ya hay una mesa de trabajo donde autoridades de la Secretaría de Agricultura y el Gobierno Federal participan; sin embargo, ante el cuestionamiento de sí ya se tiene una cifra, el funcionario dijo que no.

‘’Intentaremos construir una solución procesada entre los industriales y los productores, con la participación de gobierno federales, de los gobiernos estatales y en algunos casos los gobiernos municipales’’

El secretario exhortó a los trigueros a tener paciencia y aseguró que no están solos en su lucha, además de hacer válidas sus manifestaciones, ya que como gobierno entienden el tamaño de la problemática.

Reconoció a Baja California, como el mayor productor de trigo cristalino del país, así como Sonora es el mayor productor de trigo panificable, ambas entidades han demandado un precio justo del trigo.

Durante su paso por Baja California, el secretario también pasará por los municipios de Ensenada y Tijuana, para atender las problemáticas de cada municipio.

Sin permisos a casinos

‘’Esta administración federal no ha otorgado, ni otorgará, ningún permiso de casinos’’ dijo López, con el fin de no pasar encima de las disposiciones legales y casino que no cumpla con lo que la ley obliga aplicarán las sanciones correspondientes.

Se coordina México con EU tras la cancelación del título 42

El título 42, norma sanitaria que se implementó durante la pandemia de Covid-19 para expulsar a migrantes de Estados Unidos, está próxima a caducar, a lo que López informó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo el día martes una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El funcionario mencionó que se espera que a raíz de la terminación del Título 42, aumente el número de migrantes, como resultado de la estrategia del gobierno de Estados Unidos, que permitirá la posibilidad de que un mayor número de migrantes soliciten permiso de residencia laboral en México.

Rechaza reversa de ‘’Plan B’’ por la Suprema Corte.

Adán Augusto López criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia, de darle reversa al Plan ‘’B’’ electoral impulsado por el gobierno Andrés Manuel López Obrador.

‘’El plan ‘’B’’ es lo que los insensatos le negaron al pueblo de México, el pueblo de México lo obtenga en las urnas ahora en el 2024, la transformación va a continuar’’ expresó.

Dijo que parte de la transformación será constitucionalizar una serie de reformas que el mismo presidente presentará el primero de septiembre del próximo año.