Familiares exigen información de pacientes del IMSS en Mexicali

Una de las mecánicas que se tienen en la clínica 30 del IMSS para dar información de pacientes internados, es la de registrar un número telefónico de algún familiar para establecer un canal de comunicación, pero para algunas personas ha sido extremadamente difícil recibir noticia alguna de sus familiares.

Algunas de las personas entrevistadas pidieron el anonimato por temor a represalias.

“Lo que pasa es que él tiene retención de líquidos, venía muy hinchado de sus piernas, despertó mal. Quedó ahí a valoración, pero pues no he recibido ningún informe de nada. Si está bien o está mal”, declaró una mujer que lleva más de 24 horas sin saber de su familiar.

En otro de los casos, es un padre de familia que llegó con problemas respiratorios.

“El traía problemas respiratorios, como pulmonía, pero no venía muy grave pues, y ya lleva 5 días ahí y no nos dicen qué tiene. Solo nos han dicho que lo tienen en anexo, pero no explican bien lo que realmente es por eso estamos viniendo todos los días”.

A Margarita sí le llaman por lo menos una vez al día para darle información de su familiar que lleva 15 días internado por neumonía.

Foto: Daniel Reséndiz

A mí me llama la trabajadora social una vez al día y ya me da el informe médico porque yo no puedo entrar donde está el paciente, pues me dicen que está grave, ingresó por pulmonía.”

El siguiente caso es uno de los más delicados, pues a una mujer se le llamó porque su madre ya había sido dada de alta médica, pero ya había muerto hace una semana.

“Ella fue internada porque padecía del corazón y le hicieron el examen del Covid y al día martes de esta semana me hablaron dándome el nombre de mi mamá diciéndome que estaba dada de alta, vine para ver que era lo que pasaba y solo me pidieron disculpas para decirme que se habían equivocado, que tenían a dos pacientes con el mismo nombre. No se me hace justo que jueguen con las personas. A mi mamá nos la entregaron directa para cremarla ni siquiera supimos ya, ellos no nos dejaron reconocer el cuerpo, ni nada. Tú no sabes ya si es tu familiar o no, para que después te digan que ella ya está dada de alta, te hacen entrar en muchas confusiones, que ya uno no sabe qué pensar, si fue que sí falleció o no."

La paciente que perdió la vida en el hospital, ingresó con un problema cardiaco y con líquido en los pulmones según relataron los familiares. Esto llevó a los médicos a realizar una prueba de Covid-19, sin embargo, falleció sin obtener resultados., por tal motivo a la familia no se les permitió reconocer el cuerpo.

Sin acceso

Los familiares no pueden ingresar a pedir informes al hospital, toda vez que se trata de un lugar de reconversión para atención del Covid-19. y all ser una enfermedad sumamente contagiosa, se tiene restricciones de acceso.

Piden y exigen que la información de sus pacientes sea clara y fluida, ya que algunos comentan que los vieron ingresar al nosocomio, pero ya no pudieron despedirse de ellos.