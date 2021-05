Familia autista vende 'stickers' con causa para crear cambio positivo en la sociedad

Con la convicción de poder generar un cambio positivo en la sociedad, María del Carmen quien tiene condición autista, dedica parte de su tiempo a la venta de “stickers” para automóviles, los cuales tienen la leyenda “Por favor se paciente, tengo autismo”.

La joven madre de familia, indicó que la idea nació al visitar un supermercado en Estados Unidos, donde al estacionarse en el cajón para discapacitados, les fue rayado su carro, ya que en apariencia, ellos no tienen una discapacidad visible.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Explicó que al ver esa situación, sintió la necesidad de hacer algo, por lo que contactó a una amiga que es diseñadora gráfica, logrando hacer los diseños que actualmente tiene disponible.

“Fue muy raro para nosotros presenciar esa situación de que rayaran el carro, así que como no iba a estar pagando el arreglo cada que me hicieran eso, pensé en colocarle unos stickers que nos ayudaran para que la gente pudiera entender”.

“El autismo es una discapacidad invisible, entonces pensé que si yo tenía esa necesidad, seguramente otras personas también, así que al hacer más de uno, nació este pequeñito negocio”, expresó.

Foto: Javier Gallegos

Apoyando a otros

María explicó que una vez ya teniendo la calcomanía en su auto, varía gente se le ha acercado a preguntarle sobre la condición autista, notando que si hay gente con muchas dudas sobre lo que se conoce en el diccionario como “trastorno de espectro autista”.

Son varias personas las que me dicen que quieren una porque tienen un familiar autista o que bien, creen que su hijo también lo es, así que se acercan a preguntar sobre de que trata y pues se siente bonito que puedas orientarlos”.

“Ya que de esa forma pues podemos guiarlos en un camino que nosotros ya hemos recorrido, dándoles los tips que pueden ayudarles desde la perspectiva de padres y desde la perspectiva de autistas”, comentó.

Día a día

María quien también dedica su tiempo como tutora de inglés y química, no obstante, señaló que en su día a día le ha tocado enfrentarse a situaciones adversas, donde el buscar empleo se ha vuelto complicado, ya que existen personas que los creen incapaces de desempeñarse en un trabajo.

Señaló que de manera reciente intentó pedir empleo en un “call center”, donde al mencionar que es autista, le detuvieron la entrevista, ya que argumentaban que tenía que ir primero con la enfermera del lugar.

“Yo la verdad sentí que eso rayó en la discriminación, pues me preguntaron si realmente podía trabajar y la verdad es que puedo hacerlo, al igual que otras personas sienten que deben tratarnos como niños”.

“Cuando la realidad es otra, tal y como me pasó en unos análisis médicos, el hacerlos me pone nerviosa y tengo que llevar una tarjeta donde menciono que estoy pasando por un episodio no verbal, lo cual hizo que la reacción de la persona fuera de extrañeza”.

“Puedo entender que les sorprenda, pero se siente raro que nos infantilicen, ya que somos humanos como cualquier otro y no tiene que ver necesariamente si tenemos dicha condición o no”, expresó.

Amiga Laica

María quien en todo momento traía consigo a “Laica” su amiga canina de servicio, indicó que tenerla a ella como compañía le ha servido de mucho, pues a pesar de sentirse cómoda dentro de su casa durante la entrevista, el convivir con extraños o una exposición en un sitio incomodo la hacen pasar por crisis.

“Ella para nosotros, en particular para mi, es de gran ayuda, está entrenada para que me ayude en mis momentos de crisis, por lo que es importante que pueda tener acceso con ella a tiendas o supermercados”.

“Así que todo esto ha sido un gran viaje para mi familia y para mi, ya que obtener permisos, licencias y demás documentos no ha sido fácil, ya que como repito, ser autista es una discapacidad invisible para muchos, y nuestros niveles de apoyo varían demasiado”, expresó.

Generando conciencia

La joven tutora la cual ahora posó para una fotografía familiar, indicó que espera que las personas puedan tener una mayor aceptación hacia la gente con condición autista, pues hoy en día continua el estigma hacia ellos.

“La gente nos sigue viendo como personas que no saben como le hacemos para estar viviendo o que somos los raritos, cuando en realidad somos personas como cualquier otra”

Foto: Javier Gallegos

“Y si lo vemos de manera más simple, es como los iphones y los androids, son sistemas operativos distintos que manejan aplicaciones diferentes, así que nosotros como autistas no podemos correr las aplicaciones de otro sistema operativo, aunque la sociedad nos pide que lo hagamos, y es ahí donde necesitamos ayuda”

“Así que lo que muchos ven como privilegios, ya sea tiempo extra para realizar una tarea, no es que sean privilegios, son adecuaciones que nos permiten poder alcanzar a los demás y funcionar al mismo nivel”.

“Por lo que con esto, como familia autista, pedimos que se pueda generar una mayor aceptación y más con los adultos autistas, ya que somos quienes nos enfrentamos a situaciones complicadas, cuando lo único que deseamos es ser tratados como iguales”, comentó.