Exhortarán a alcaldías a crear reglamento de prestaciones a policías

MEXICALI, Baja California.- Los cinco Ayuntamiento de Baja California incumplieron con la creación de un reglamento que permita brindar seguridad social a sus policías, por ello el Congreso emitirá un exhorto con el fin de que acaten lo ordenado desde el año 2017.

En Julio del 2017 el Congreso del Estado realizó una reforma para garantizar a nivel estatal las prestaciones y los derechos sociales a los policías de los diversos Ayuntamientos en la entidad, declaró la diputada Claudia Agatón Muñiz.

Cada alcaldía tenía un plazo de 180 días para diseñar un reglamento y así incorporar estas prestaciones a los cuerpos policíacos, sin embargo, esto no fue prioridad para ningún cabildo, ya que nunca se realizaron, mencionó la legisladora.

La diputada del Partido del Trabajo, declaró que el Congreso del Estado emitirá un exhorto dirigido a los cinco Ayuntamientos, con el fin de que hagan lo antes posible la propuesta conducente.

“Ha habido muchas quejas a lo largo del tiempo en el tema de los policías, sin embargo no hemos hecho concretamente algo como Gobierno, como los ajustes y normas que puedan regularizar esta situación”, declaró.

En esta ocasión los diputados harán mucho hincapié en que se les otorgue la seguridad social, lo que implica que en caso del fallecimiento de un elemento, exista la garantía de que las familias tendrán una pensión, sus hijos tengan derecho a una beca y vivienda.

Entre las prestaciones, declaró que los policías deben de tener acceso a una jubilación digna, ya que se da mucha importancia a la base burocrática, que son los que sí reciben los beneficios mencionados.

Ejemplificó que en Ensenada los 1 mil 300 burócratas tienen estas prestaciones, pero para los 1 mil policías, no existe tal derecho, en Baja California, estimó que son alrededor de 5 mil 800 policías.

El por qué de este exhorto justo en este momento, es debido a que existe la coyuntura política para la creación del presupuesto en noviembre y diciembre, y puedan considerar a cada uno de los Ayuntamientos, ya que este tema es financiero.

“Sabemos que nos van a decir que no lo han hecho porque no hay dinero, entonces que nos digan hacia donde sería la cobertura y cuánto necesitan, porque no se ha hecho el reglamento, y tampoco el análisis de cuanto requieren”, explicó la diputada.

“Ocupamos que se pongan a trabajar los presidentes municipales, tanto los que se van como los que llegan, para que nos digan la ruta de beneficio considerando las características particulares de cada municipio”, enfatizó.

Los actuales alcaldes podrían cumplir con este pendiente, debido a que el Congreso ya tiene un reglamento diseñado para dárselo a los municipios, sería cuestión de que lo adapten de ser necesario, mencionó.