Evelyn conquista plata

A pesar de sentirse un poco inquieta por la falta de actividad, la luchadora cachanilla, Evelyn Orta, consiguió la medalla de plata en el Selectivo Nacional de Luchas Asociadas y sueña con participar en sus primeros Juegos Nacionales Conade 2021.

“Desde el año pasado no competía y me sentí nerviosa al principio. Con el pasar de los combates me fui tranquilizando y me concentré mejor, así que siento muy feliz por el resultado”, dijo Orta.

En Oaxtepec, Morelos, la atleta de 16 años participó en estilo libre, dentro de la categoría Cadetes y en los 65 kilogramos.

“Con esta competencia agarré un poco de más confianza y ahora me prepararé para el regional que dará boletos a los Juegos Nacionales. Estaré entrenando fuerte en la Ciudad Deportiva porque quiero seguir obteniendo éxitos en este deporte”, afirmó.

Para obtener el segundo lugar nacional, la pupila de Cristóbal Fraga venció a Oaxaca, Nuevo León y Querétaro; solo perdió ante la representante de Jalisco. “Competimos entre todas las de mi categoría y al final se sumaron los puntos.

Fue una competencia difícil, pero logré vencer a tres rivales y eso me dio la plata. La verdad es que sueño con ir a los Juegos Nacionales Conade y por eso voy a trabajar