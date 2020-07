Estudiantes señalan acoso de maestro en Cobach Vasconcelos

Un grupo de jóvenes se manifestaron en la entrada del Cobach Vasconcelos en Mexicali, en contra de un maestro al que acusan de acoso sexual de manera física y vía redes sociales, algunas de las víctimas dieron su testimonio y sus compañeras acudieron en solidaridad.

Todo inició derivado de la filtración de conversaciones, presuntamente entre el maestro Juan “N” y un estudiante de la preparatoria, en donde comentan sobre el físico de las jóvenes en un tono sexualizado.

No obstante, las denunciantes señalaron que el acoso viene desde hace tiempo, pero nunca habían tenido pruebas hasta este momento, incluso notificaron el comportamiento del maestro a sus asesores, y maestros, sin embargo, sus reportes nunca trascendieron.

Hazel Sandoval, ex alumna del maestro Juan “N”, relató que la llevó a un salón para aplicarle un examen, posteriormente comenzó a tratar de tocarla, ella se levantó y se retiró desconcertada.

“Varias habían ido a la dirección a reportarlo y no hacían nada, por eso no hice nada, el viernes me mandaron la conversación donde me dijeron que estaba involucrada, él siempre me hacía comentarios fuera de lugar sobre mis resultados en el gimnasio, mandaba a pedir mi número con otros profesores, yo siempre lo evité”, declaró Sandoval.

“Se lo dije a mi tutor, pero para él lo tomó como juego, solo me dijo que estaba loco, hay muchachas a las que el profesor iba a acosar hasta sus casas o trabajos”, mencionó Sandoval.

Jazmín López, comentó que el maestro le ofreció asesoría, la cual aceptó sin malicia, de la misma manera, buscó un salón vacío en la escuela, sin embargo conforme desarrollaban la asesoría intentó tocarla de manera impropia.

“No supe cómo reaccionar, me quedé paralizada, me fui corriendo, le platiqué a una amiga, y se rió, a muchos les hace gracia, hasta hace poco vine con la subdirectora porque le tenía confianza, pero no hizo nada, porque sigue hablando asquerosidades de las muchachas”, declaró Jazmín con la voz nerviosa y las manos temblando.

“Esto lo hacemos porque queremos dejar algo bueno para las siguientes generaciones, porque muchas tuvimos problemas con ese profesor pero no se contaba con pruebas hasta el día de hoy, ya no nos vamos a quedar calladas, aquí estamos dando la cara por las demás”, declaró Evelyn López.

Las jóvenes señalaron que una ya interpuso su denuncia en la escuela, y esperan que cuando menos el maestro sea removido de su cargo, además pretenden darle uso a la Ley Olimpia, aseguran que hay imágenes de desnudos de alumnas que fueron compartidas por el maestro.

INVESTIGAN

El director general del Cobach, Iván López Báez, declaró que ya se emprendió una investigación dentro de la institución desde la Contraloría, alentó a las estudiantes a denunciar de manera formal estos casos.

“Se filtraron unas capturas de mensajes del maestro hacia otro alumno, donde hacía comentarios impropios de la alumna, ella reacciona y nos manifiesta que hará una denuncia, nosotros como autoridades no podemos actuar si no hay una denuncia formal por parte de las estudiantes, estamos en espera de que incorporen un escrito aquí en las oficinas o en la Fiscalía”, declaró.

Solo con la denuncia formal pueden retirar al maestro de sus cargas horarias, y así llevar una investigación con las conclusiones pertinentes, advirtió que aunque se enteren a través de rumores, no pueden proceder.

“No podemos guiarnos por radio pasillo, necesitamos una denuncia formal, con las evidencias contundentes, que señalan y en función a eso se hace la investigación”, declaró.

Comentó que no pueden limitar la movilidad virtual de los maestros o maestras que conviven con sus alumnos en redes sociales, ya que eso se sale de sus manos, solo procuran que el docente se comporte bajo una conducta moral y con valores.

El director cuestionó que las alumnas se manifestaron hasta el último día de clases, cuando ya hay resultados de calificaciones, y que estas inconformidades salen a la luz en dicho periodo.

“No puedo decir que no se presentan estos casos, pero insisto, necesitamos una herramienta jurídica presentando la denuncia, ni lo padres de familia, ni las alumnas me han buscado, no han mandado un escrito, para mi pierde seriedad si denuncian con cartulinas”, aseveró.