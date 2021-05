Estado por Ley debe intervenir en Consejo Ciudadano de Seguridad

El Gobierno de Baja California, defendió tener la facultad de modificar el reglamento del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSP), luego de la denuncia pública de sus representantes.

El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Amador Rodríguez Lozano, aseveró que Juan Manuel Hernández Niebla, está usurpando una función en el CCSP y que mintió en su rueda de prensa.

La razón por la que intervino la SGG es porque el reglamento que se expidió es de la Ley de Seguridad Pública, no de la Fiscalía, de acuerdo con la Constitución, todos los reglamentos de las leyes las emite el gobernador, mencionó Rodríguez.

“Para que el gobernador pueda emitirlas, deben estar refrendadas por la firma del secretario general de gobierno, por mandato constitucional, nosotros revisamos todos los reglamentos para ver si cumplen con el principio de constitucionalidad”, dijo.

Descartó que haya una intención oscu ra en la intervención de la SGG, ya que la Constitución dice que la seguridad pública es una función pública que se debe dar entre federación, Estados y municipios.

En cuanto a la crítica de las modificaciones al reglamento en las que acusa que hay más representantes de gobierno que ciudadanos, aseguró que el CCSP no se acercó a la SGG para realizar alguna propuesta de adecuación.

“Nunca hubo intenciones del Consejo de acercarse, no sabemos que se haya reunido, representan a los ciudadanos entre comillas, porque no son más que figuras cupulares empresariales, él tiene como diez años ahí”, aseveró.

“El señor Hernández Niebla se sobrelimita, hace un enorme escándalo de un tema que no ameritaba, creo que quiere conseguir atención pública y le quiero decir que miente”, sentenció.

El secretario criticó al Consejo asegurando que no funciona, porque solo ha visto que declaran a los medios de comunicación, y nada de acciones concretas, no obstante, defendió que no hay una fractura entre el Estado y el CCSP.