Vacuna Estados Unidos a personal de empresas estadounidenses en Tijuana 

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de ayer inició en Tijuana la vacunación transfronteriza de trabajadores de maquiladoras Tijuana- San Diego con la participación del Consulado General de México, el Condado de San Diego y particulares, dijo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.

Se trata del primer acuerdo en su tipo de forma local que podría abrir las puertas a que se entienda a otras ciudades fronterizas del País, aclaró.

El condado de San Diego otorgará 10 mil vacunas que son aplicadas gratuitamente a ciudadanos mexicanos que trabajan en compañías estadounidenses en el puerto de entrada San Ysidro-El Chaparral. Ayer se vacunaron entre 150 y 200 personas por hora.

“Es el primer acuerdo que tenemos de carácter transfronterizo. Tiene como propósito tratar de igualar los porcentajes de vacunación, sobre todo por las ciudades que tienen mayor interconectividad, como pueden ser Tijuana y San Diego, por fin se logró’, contestó a una pregunta de Grupo Healy durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El canciller estimó que de forma inmediata podrán vacunarse a 10 mil personas, pero “seguramente esto va crecer mucho y pretendemos replicarlo en toda la frontera”.

“Son acuerdos de carácter local, no es acuerdo entre los dos gobiernos nacionales. Lo hemos promovido con las autoridades locales. Tenemos donación privada de las autoridades locales, de los dos, como ya cubrieron y ya están muy cerca de sus metas de vacunación, todavía no lo podemos comprar e importar”, dijo.

Pero se abre “una puerta para que podamos replicarlo en otras ciudades. Participa la autoridad local y las autoridades para que podamos contar con las vacunas”.

De acuerdo con la descripción del proyecto piloto el programa está enfocado para los trabajadores de las maquilas que no pueden cruzar a vacunarse a Estados Unidos por las restricciones fronterizas a cruces no esenciales, o porque no cuentan con visa o permiso.

El condado de San Diego cobra una cuota administrativa de 60 dólares por dosis a las empresas participantes: Poly, Coca Cola, Jacuzzi,Flextronics, Baja Call Centers y Sempra-IEnova.

El horario de vacunación es de ocho de la mañana a cuatro de la tarde del 24 al 27 de mayo y del primero al 3 de junio.

La capacidad del puesto de vacunación es para aplicar mil 500 dosis diarias. Las empresas trasladan al personal en autobuses al punto de la vacunación.

El Condado de San Diego evaluará los resultados para definir las dosis disponibles y repetir la jornada de vacunación.

Las empresas participantes serán elegidas por las Cámaras y organizaciones de comercio de Baja California, como se hizo para el proyecto piloto.