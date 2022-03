Estado obtiene suspensión contra mega planta solar en BC

La pugna jurídica entre el Gobierno del Estado y la empresa Next Energy, que no obtuvo el permiso federal para instalar una planta solar en Mexicali, dio como primer resultado una suspensión que no beneficia a la compañía.

El contrato plurianual realizado entre la pasada administración estatal y Next Energy, comprometía las participaciones federales, a pesar de no tener los permisos, por esta razón fue que el Estado inició con la interposición de recursos jurídico-legales.

“Estamos trabajando en los recursos jurídico legales justamente para proteger el patrimonio del Estado”, declaró la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Anunció que obtuvieron la primera suspensión, en la cual se determina que no se pueden retener las participaciones federales, eso es en favor del Estado.

“Estoy muy contenta por esta resolución y vamos a seguir nosotros interponiendo los recursos a través de nuestro equipo jurídico, legal y financiero, para proteger el patrimonio estatal”, mencionó.

“Moralmente la empresa debería de cancelar el contrato, porque los permisos son federales, no se puede realizar un contrato de esta magnitud en donde se está poniendo en riesgo, las participaciones federales, si no se contaba con los permisos federales”, aseveró.

Recordó que inclusive la Secretaría de Energía en su momento emitió un oficio en donde se le decía al gobierno del Estado, que no tenía las facultades para realizar ese tipo de contratos.

“Aun así se llevó a cabo el contrato en donde se arriesgaban los recursos de las y los bajacalifornianos y eso es lo que justamente estamos revisando”, añadió la gobernadora del Estado.

PERMISO

Por unanimidad de votos, los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), aprobó en materia de electricidad, que se le niegue el permiso a la mega planta solar “Next Energy de México SA de CV”.

Next Energy contempló su instalación en Mexicali, para dar solución a la demanda de energía del acueducto Río Colorado-Tijuana.

Los comisionados de la CRE, votaron a favor del orden del día del 25 de febrero, no obstante, Guadalupe Escalante Benitez, y Luis Linares Zapata, expresaron un voto concurrente en los primeros cuatro puntos, en los que se incluye el de Next Energy.