Estado de BC no tiene dinero para reconocer a medallistas

El Gobierno del Estado no ha entregado los 50 mil pesos que le corresponden respectivamente a los medallistas olímpicos, Aremi Fuentes y Luis Álvarez, argumentando que no tienen dinero, no obstante, aseguran que se les pagará.

El director del Instituto del Deporte de Baja California, David González Camacho, reconoció que se le prometió el apoyo a ambos deportistas que representan el 50% de los atletas que trajeron medallas de las olimpiadas Tokio 2020 a México.

“Ella no tiene ningún cheque sin fondos, no lo hemos entregado, el dinero no lo hemos entregado nosotros porque no lo tenemos, no sabíamos que íbamos a tener, si teníamos plata, oro, o no íbamos a tener”, comentó.

Aseguró que es cuestión de que haya recurso para que se le entreguen los 50 mil pesos.

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, mencionó que Aremi Fuentes está “sentida” porque cree que se usó su nombre.

“No se le ha cumplido el pago de los 50 mil pesos, claro, y tiene todo el derecho de reclamarlo, pero de decir que se le dio un cheque sin fondos, y luego corre la noticia a los medios nacionales”, declaró Bonilla.