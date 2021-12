Esperan restaurantes lineamientos sobre nuevas medidas Covid-19

Aunque desde el viernes se dieron a conocer algunos cambios al protocolo Covid-19 para restaurantes en Mexicali, los representantes del sector siguen a la espera de la entrega oficial de los nuevos lineamientos.

Raúl Vásquez Krauss, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Alimenticios Condimentados (Canirac) a nivel local, confirmó que previamente se habló de hacer cambios al protocolo, pero será hasta el próximo martes cuando reciban la relación oficial de estos cambios.

“El único aviso que tenemos es por medio de los medios de comunicación, directamente de Coepris no tenemos ningún oficio, no tenemos nada oficialmente en nuestras manos como para poderlo aplicar” señaló.

Te puede interesar: Detallan principales síntomas en BC de pacientes con Covid

Debido a que no cuentan con un lineamiento oficial emitido por la Secretaría de Salud del estado, explicó Vázquez Krauss, es por lo que algunos restaurantes han decidido esperar antes de poder adaptarse al nuevo protocolo.

Sin embargo, debido a que algunas personas ya conocen los cambios a los lineamientos se han visto en la necesidad de dejar de utilizar algunas medidas, como el desinfectante o los tapetes a la entrada, para evitar molestar a sus clientes.

“Si compramos algo ahorita no nos va a funcionar” comentó “ya se acercaron proveedores con esos aparatos, pero realmente no sabemos si nos va a servir o no, y no queremos hacer un gasto extra y comprar y que al rato nos digan este no te funciona”

De acuerdo a un boletín compartido en las redes de la Secretaría de Salud el pasado 3 de diciembre, los nuevos lineamientos aprobados por el Comité Científico para la vigilancia del Covid-19 incluyen la suspensión de los tapetes sanitizantes y el uso de rociadores para desinfectar a los clientes.

Se establece que todo establecimiento debe tener un aparato de medición de partículas de CO2 (dióxido de carbono) para vigilar la ventilación de los espacios, dado que la concentración de estas partículas no debe superar las mil por millón.

Asimismo, se indica que medidas como la toma de temperatura, el gel antibacterial y el uso de cubrebocas por parte de empleados y clientes se mantendrán activas dentro de estos nuevos protocolos.