Esperan optimistas el regreso a clases

Papelerías de la ciudad ven de manera optimista el próximo regreso a clases presenciales, pues comentaron que desean que sus ventas puedan mejorar a comparación del año pasado, las cuales se vieron afectadas por el inicio de la pandemia del Covid-19.

El señor Juan Hernández, encargado de la papelería “El crayón” ubicada en calle F, expresó que la actual pandemia tuvo un impacto fuerte a mediados del 2020, pues debido a que no había clases presenciales, la venta de material disminuyó.

“Tuvimos momentos de mala racha por lo mismo de que no había clases presenciales, por lo que creemos que con el regreso de los niños a la escuela, la situación para nosotros también pueda mejorar”, indicó.

El señor Hernández explicó que en la actualidad, ya algunas escuelas les han estado mandando la nueva lista de útiles escolares, por lo que este verano podría aumentar las ventas para su negocio.

“Yo espero que todo pueda ir mejorando aunque lo veo complicado, porque pues he oído a papás que dicen que aún no saben si mandarán a sus hijos a las escuelas”. “Pero pues de alguna forma nosotros creemos que esto funcionará, nos estamos preparando para este regreso a clases, el cual mejorará la economía para muchos negocios”. “Quizás no sean las cantidades de años anteriores, pero tenemos esperanza en que todo esto podrá mejorar, así que será cuestión de esperar”, expresó.