Esperan aumento de movilidad por fechas navideñas

La llegada de las fechas navideñas implica un aumento en la movilidad de los ciudadanos de Baja California, de quienes se espera que apliquen las medidas preventivas para evitar repuntes de contagios por Covid-19.

“Esperamos una movilidad importante que ya se está dando en Baja California, es importante que sean sensibles a realizar las actividades con prevención”, declaró el titular de la Unidad de Evaluación y Seguimiento, Néstor Saúl Hernández Milán.

El doctor insistió que la gente se debe cuidar, usando el cubrebocas, gel antibacterial, lavando sus manos, que ventile las áreas, mantenga la sana distancia, que no quemen cohetes, no hagan fogatas, para que así no se compliquen las enfermedades.

En cuanto a la variante Ómicron, señaló que no ha llegado algún caso a Baja California, no obstante, puede aparecer en cualquier momento.

“Con la variante Ómicron no tenemos clara la situación, si es más o menos dañina, sí puede ser más transmisible, en Baja California no se ha detectado esta variante, sabemos que eventualmente puede presentarse”, comentó.

El doctor Hernández, recordó a las personas que se hayan contagiado, que posterior a terminar el padecimiento Covid-19, hay que esperar 14 días mínimo para poder aplicar la vacuna.

“La actividad viral de la pandemia se está regionalizando en la zona norte de México, precisó Hernández Milán, hasta este momento tenemos un total de 2 mil 621 casos activos”, abundó.

DESCENSO

En las últimas semanas se ha presentado un leve descenso, como ya lo hemos estado mencionando, uno de los principales indicadores para definir su coloración son los casos activos.

En el último día, se reportaron 73 casos Covid en la Entidad, y nueve fallecimientos; de los casos, 38 pertenecen a Mexicali, uno a San Felipe, 20 a Tijuana, cinco a Tecate y nueve a Ensenada; de las muertes una es de Mexicali, seis de Tijuana, uno de Tecate y uno de Ensenada.

De los 2 mil 621 casos activos, en Tijuana se encuentran 1 mil 066, en Mexicali 867; Ensenada 459, Tecate 85, Rosarito 55, San Quintín 39 y San Felipe 20, precisó el doctor.