Espera IP pago pendiente al Fidem

En espera se encuentra el sector empresarial el pago pendiente que mantiene el Gobierno del Estado por el Fideicomiso Empresarial de Baja California (Fidem), el cual se cubrirá con la entrega de terrenos.

Juan Manuel García Montaño, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Mexicali, señaló que ya se realizó un convenio de pago, el cual contó con la postura en contra de representantes del sector empresarial.

Esto debido a que el convenio señala el pago del recurso adeudado con terrenos, una ruta que el empresario considera “casi casi ilegal”, aunque fue aprobada por el Comité Técnico del propio Fideicomiso.

“Ahorita el trámite debe estar en la notaría, para transferir todos los bienes inmuebles al Fideicomiso, nada más que el Fideicomiso no tiene capacidad legal para recibir inmuebles, entonces va a haber ahí un punto legal que subsanar” indicó.

De acuerdo a lo comentado por García Montaño, actualmente el adeudo por parte del Gobierno de Baja California hacia el Fideicomiso es de alrededor de 200 millones de pesos, de los cuales entre 60 y 70 millones corresponderían a Mexicali.

Al interior del Fideicomiso existen al menos 10 programas que se encuentran en trámite, suspendidos por tiempo indefinido debido a la falta de recurso.

“Hasta donde yo se no tenemos ni un centavo todavía en el FIDEM” admitió “nos dicen que si hay dinero, que no hay dinero, pero no me consta a mi”

Una vez recibidos los inmuebles, cosa que aún no ocurre, estos tendrían que venderse y las ganancias se incorporarán al Fidem para fondear planes y proyectos de inversión, según comentó el empresario.