Protocolo correctivo no será suficiente ante falta de energía: Canacintra

En tres o cuatro años el protocolo correctivo que se implementa en Baja California durante el verano ya no será suficiente para cubrir el déficit de energía, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Mexicali, Alberto Sánchez Torres.

Aunque la implementación de este protocolo permitió que no se reportaran apagones relacionados a la falta de energía durante el verano, el empresario advirtió que cada año la necesidad sigue creciendo sin que se trabaje en nuevas formas de generar energía.

“La verdad es que estamos peor a como empezó la administración, porque el estado ha tenido un crecimiento demográfico, ha tenido una mayor demanda de energía, y no hemos sido capaces en el estado de aumentar la generación” dijo.

Recordó que tan solo entre 2020 y 2021 el déficit energético en Baja California incrementó hasta en un 20%, de 500 a 600 megawatts, por lo que cada vez es más difícil compensar la falta de esta energía.

“Yo no veo un protocolo en tres años más, ósea si no tomamos una decisión ya en este año de nuevas plantas de generación, que precisamente van a tardar eso, yo no puedo visualizar un protocolo de mil megawatts” aseguró.

A esto se suma la falta de mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Baja California, afirmó el entrevistado, que también puede volverse fuente de fallas en el suministro de energía.

Durante la temporada de verano de este año, recordó Sánchez Torres, se dieron casos en donde algunas zonas de la ciudad presentaron apagones derivados de fallas estructurales.

“Los equipos están trabajando hasta que truenen, y eso es lo que hemos estado viviendo” comentó “hay sectores que se quedan sin luz por un transformador y hasta que ya va y lo cambia CFE se acaba el problema”