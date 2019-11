Es parte del equipo Carlos Rivera

Para Andrés Nuricumbo estar en La Voz Kids es un sueño hecho realidad, pues desde que vio las primeras ediciones del programa supo que ese era su anhelo.

El pequeño cantante audicionó hace dos domingos donde cautivó a los tres coaches, siendo Carlos Rivera su preferido para unirse a su equipo.

La promesa que se había hecho asimismo fue elegir al primer coach que volteara su silla, por lo que elegir a Rivera fue una decisión fácil.

Andrés canta desde los 4 años y desde los 5 comenzó a tomar clases de canto, aunque en un principio lo miraba como un hobbie, poco a poco se fue convirtiendo en una aspiración más profesional.

“Desde que vi el primer programa de ‘La Voz Kids’ le dije a mis papás que quería estar ahí, después fui a la audición y pasé los filtros.

“Pasaron varios días y yo no sabía si había quedado, hasta que un día mis papás me pidieron que me vistiera porque tendríamos una fiesta y todo fue para darme la sorpresa que había quedado”, comentó entusiasmado.

Para el pequeño cachanilla, estar en el escenario del reality musical es una felicidad que lo han hecho que se olvide de los nervios al cantar. Desde hace dos domingos, el niño ya forma parte del equipo Carlos Rivera, y lo podrán volver a ver en la etapa de las batallas.