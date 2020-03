Es importante saber de qué protegen los cubre bocas

MEXICALI,B.C.-La confirmación de cuatro casos de Coronavirus en México desató las compras de pánico, causando desabasto en algunos artículos como cubre bocas.

Por ello es importante conocer qué funciona y bajo qué condiciones para disminuir la probabilidad de contagio.

Los cubre bocas sí funcionan para disminuir la posibilidad de contraer el Covid-19, sin embargo no son la panacea, es importante saber quiénes y cómo deben de usarse, y en caso de no haber alcanzado a comprar, saber cómo elaborar uno casero.

Hay que recordar el coronavirus puede provocar desde un resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves, circula entre humanos y animales, señala la Secretaría de Salud.

Se transmite de una persona infectada a otra a través del aire, al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus, el cual entra por la boca, la nariz o los ojos si no se lavaron las manos.

CUBRE BOCAS

Personal de la Secretaría de Salud en Baja California precisó que sí funcionan hasta cierta medida, ya que representan una barrera para el contagio a través de la nariz y la boca, pero hay que recordar que también se contagia a través de los ojos.

La dependencia señala que las mascarillas quirúrgicas, (azules de polipropileno), ayudan a evitar el contagio, se recomiendan cuando se está resfriado o se tiene contacto con alguien enfermo.

De haber comprado cubre bocas desechables, la Secretaría de Salud, menciona que no debe usarse por más de un día, en caso de no tener acceso a ellos, pueden utilizarse cubre bocas caseros de tela o papel, pero no por más de cinco horas, se deben lavar o desechar.

Aunque la comunidad ha puesto énfasis en los cubre bocas, las autoridades insisten que es clave el lavado de manos frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70%.

Al toser o estornudar, se debe de utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

Evitar escupir, de ser necesario puede utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.

Las autoridades insisten en recomendar que nunca debe tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.

Se debe limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, además de ventilar y permitir la entrada de luz solar.

Hay que quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas, (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal).

Finalmente, piden a la población evitar en lo posible, el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias, ya que no solo podría se coronavirus, sino otras enfermedades más letales como la influenza.

En caso de presentar síntomas, además de acudir a su unidad de salud para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuado, es importante no automedicarse, seguir las indicaciones del médico, mantener reposo en casa, no saludar de mano, beso o abrazo.

Hay que lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%, consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple, hay que lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

EN RIESGO

Las personas en riesgo son quienes presenten una enfermedad respiratoria leve o grave, y que 14 días antes del inicio de síntomas haya estado con un caso confirmado o bajo investigación, o haya viajado a China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán o Singapur.

SÍNTOMAS

•Fiebre.

•Tos.

•Estornudos.

•Malestar general.

•Dolor de cabeza.

•Dificultad para respirar.

Hay que advertir que no hay un tratamiento específico para los coronavirus, solo se indican medicamentos para aliviar los síntomas.

¿CÓMO SE TRANSMITE EL NUEVO CORONAVIRUS?

•El virus puede haberse transmitido originalmente por contacto directo entre animales y humanos (zoonosis) , simplemente por el aire. Se ha confirmado que el nuevo coronavirus se puede transmitir de persona a persona.

•Los coronavirus humanos se transmiten de una persona infectada a otras a través del aire, al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos.

¿QUIÉNES ESTÁN EN RIESGO DE ENFERMAR DEL NUEVO CORONAVIRUS?

•Personas de cualquier edad que presenten enfermedad respiratoria leve o grave, y que 14 días antes del inicio de síntomas:

•Haya estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación de Covid-19

•Viajó o estuvo en China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán o Singapur, que son países que tienen transmisión local comunitaria de Covid-19.

FUENTE: SECRETARÍA DE SALUD